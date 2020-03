Vítkovice Heavy Machinery jsou v insolvenci, výroba se zastavila

Ostrava - Představenstvo ostravské strojírenské společnosti Vítkovice Heavy Machinery dnes podalo na firmu insolvenční návrh. Jako způsob řešení úpadku navrhlo reorganizaci. ČTK to dnes za firmu oznámil Jaroslav Martínek. Ve firmě, která zaměstnává přibližně 800 lidí, se dnes zastavila výroba. Dodavatelé energií jí odpojili elektřinu a teplou vodu, zaměstnanci jsou ode dneška doma s 80 procenty mzdy.

"Lidé to nesou hodně špatně. Od vedení firmy máme informace, že momentálně nemají finanční prostředky na to, aby vyplatili mzdy," řekl předseda Základní organizace OS Kovo Těžká mechanika Vítkovice Miroslav Solanský. Výplatní termín v podniku má být v pátek.

Předseda představenstva VHM Jaromir Schmid uvedl, že musí nastat zásadní restrukturalizace, při které by se počet zaměstnanců významně snížil. Největší dluhy má podle něj firma vůči dodavatelům energií. O co nejrychlejším obnovení výroby se intenzivně jedná.

"Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že optimálním a jediným správným řešením situace je soustředit se pouze na perspektivní části podniku schopné do budoucna ziskového provozu. Ty se v rámci reorganizace můžou stát předmětem nájmu nebo prodeje tuzemským i zahraničním investorům," uvedl Martínek.

Noví investoři by podle něj měli platit energie, mzdy zaměstnanců i opravy výrobních kapacit. "Aby společnost neztrácela na hodnotě a aby byla schopna v maximální míře uspokojit věřitele, mělo by dojít v insolvenčním k přerušení výroby jen na minimální dobu," uvedl Martínek.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent výroby vyvážejí, hlavně do zemí Evropské unie.

VHM patřily do strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. V březnu 2018 firma skončila v úpadku. Soud schválil její reorganizaci a firmu postupně přebral strategický investor, společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Díky tomu, že do VHM vložil peníze a zajistil její financování, mohl tehdy podnik obnovit výrobu. Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries.

"Investoři ve shodě s představenstvem VHM dospěli k závěru, že přes velké úsilí managementu i významnou finanční injekci, která byla investory na udržení výroby poskytnuta, nelze udržet VHM v současné podobě," uvedl Schmid.

Důvodů je podle něj více. "Podnik trpí za uplynulých 15 let obrovskou podinvestovaností, která má za následek poruchovost strojů a špatnou logistiku výroby. Kvůli tomu nedokáže VHM v požadovaném čase a kvalitě plnit nasmlouvané zakázky," uvedl Schmid.

Po tříměsíční zastavení výroby na přelomu let 2017 a 2018 sice firma získala významnou část zákazníků zpět, ale za cenu snížené marže. V provozním minusu firma neměla prostředky na potřebné investice. "VHM je stále nevhodně dimenzovaná jako společnost dodávající investiční celky. V této podobě nemůže v současném stavu na trhu prosperovat," uvedl Schmid. Podnik se podle něj potýká také s evropskými regulacemi, které prodražují výrobu, a levnými dodávkami metalurgických výrobků ze zemí mimo EU.

"Cílem insolvence a navrhované reorganizace je koncentrovat se ve VHM na životaschopné ziskové části a ty dále rozvíjet. To umožní transformovat VHM do podoby, v níž začne rychle generovat provozní zisk, bude možné financovat výrobu a investovat do nezbytných oprav strojů," uvedl Schmid.