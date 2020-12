Vítkovice Heavy Machinery jdou do prodeje, odhad ceny je 1,3 mld.

Ostrava - Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kterou soud v létě poslal do konkurzu, jde do prodeje. Ve výběrovém řízení se prodávají obří výrobní haly i se strojním vybavením na více než 50 hektarech pozemků. Odhadní cena nemovitostí i movitého majetku, které se prodávají vcelku, činí 1,3 miliardy korun. Prodejem pověřil věřitelský výbor aukční a dražební společnost Gaute. ČTK to dnes za Gaute sdělil Jaroslav Martínek.

"Společnost Gaute od 2. prosince zveřejnila informace pro zájemce na svém portálu www.verejnedrazby.cz. Tímto dnem zároveň začíná lhůta, během které se zájemci můžou detailně seznámit s předmětem prodeje v takzvané datové místnosti," uvedl Martínek. Samotné výběrové řízení začne 6. ledna.

Zájemci musí složit jistinu 50 milionů korun. Aukce je otevřená i zahraničním zájemcům. "V průběhu příštích týdnů jsme pro všechny zájemce připraveni zajistit individuální prohlídku areálu," uvedl obchodní ředitel Gaute Luboš Macháček.

Součástí prodeje je i duševní vlastnictví firmy. "Budou se dražit nejen nemovitosti a stroje, ale i práva k patentům a užitným vzorům VHM. Spolu s podnikem přejdou na nového majitele i jeho zaměstnanci. Naproti tomu dluhy společnosti VHM nejsou předmětem prodeje," uvedl Macháček. Ve VHM nyní pracuje téměř 300 lidí a firma stále vyrábí.

Cenové nabídky budou zájemci moci podávat 6. ledna, přičemž nejnižší možná nabídková cena činí 400 milionů korun. "Další den, 7. ledna, bude prodejní proces pokračovat dalším kolem v podobě elektronické aukce, do které postoupí pět zájemců, kteří v předcházejícím kole předložili nejvyšší nabídku," uvedl Martínek.

S výsledky aukce musí do 12. ledna vyjádřit souhlas věřitelský výbor. "Právě z ceny, kterou za areál nový majitel zaplatí, budou následně alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Ty aktuálně dosahují částky 1,7 miliardy korun," uvedl Martínek.

Plochu prodávaných areálů přirovnal k rozloze přibližně 77 fotbalových hřišť. Pozemky a haly na katastrálních územích Vítkovic a Zábřehu mají rozlohu 35 hektarů a tvoří funkční celek rozdělený pouze vlečkou společnosti Vítkovická doprava. Další areál o rozloze 16 hektarů se nachází v ostravské části Kunčice.

Server e15.cz už dříve uvedl, že o VHM má zájem firma Trojek, která je největším tuzemským obchodníkem se šrotem. Mezi dalšími zájemci jsou podle něj především developerské firmy.

Prokurista Michal Trojek pro e15 řekl, že nabídka společnosti Trojek bude nižší než posudek i kvůli nevyužitelnému hmotnému majetku nebo zásobám. "Vzhledem k tomu, v jaké jsou strojírny kondici a kolik ubylo zaměstnanců, neuvažujeme o pokračování hlavního provozu. Jako obchodník s ocelářským odpadem bychom většinu areálu nechali zlikvidovat a eventuálně zanechali jen část perspektivního provozu," sdělil serveru Trojek.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jsou dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl. "VHM dnes jako jediný výrobce v Evropské unii zvládne produkci hlavní hřídele větrných elektráren," uvedl Martínek.

Firma se dostala do problémů už v roce 2018 v době, když ještě byla součástí strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji tehdy převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze a zajistil její financování.

Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries. Insolvenční návrh podalo letos v březnu samo vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy prohloubil koronavirus a opatření proti jeho šíření.