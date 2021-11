Vítkovice gólem v závěru utkání zdolaly Brno 3:2

Ostrava - Souboj dvou sousedů v extraligové tabulce skončil ve 26. kole vítězstvím hokejistů Vítkovic nad Brnem 3:2. Kometa sice v třetí části dorovnala dvougólovou ztrátu, ale chvilku po vyrovnávací trefě Martina Zaťoviče rozhodl v čase 57:44 o výhře Ostravanů od modré čáry obránce Karel Plášil. Domácí zabodovali počtvrté za sebou a posunuli se na osmé místo, Brňané se propadli až na 13. pozici. Zápas mohlo podle nového vládního nařízení v boji s covidem-19 navštívit maximálně 1000 diváků.

Vítkovice zahájily duel s větší iniciativou, ale první velké příležitosti přišly až ve druhé třetině, kterou odstartovala šarvátka Kaluse s Ďalogou. Hned vzápětí pronikl do týla brněnské obrany Hruška, ale proti svému mateřskému klubu ze sóla přestřelil bránu.

Před polovinou utkání však domácí ukázkově sehráli rychlý protiútok, Solovjov nabil puk před bránu Bukartsovi, který takové šance s jistotou proměňuje. Stav mohl srovnat Mueller, po jeho výpadu se však efektním zákrokem blýskl domácí brankář Stezka.

Hosté po inkasovaném gólu zvýšili obrátky a vytvořili si tlak, který však před koncem druhé části ukončil svým faulem Rákos. Vítkovice navíc přesilovku pět na čtyři zužitkovaly už za čtrnáct sekund: Lakatoš sice měl problém se zpracováním Solovjovovy přihrávky, ale pak puk zkrotil a jeho technická a umístěná střela z křídla si našla cestu za Tomkova záda. Vítkovický útočník si po návratu z Finska připsal pátou trefu v pátém utkání.

Hosté se dočkali kontaktního gólu až deset minut před koncem. Nápor při pět na čtyři sice nevyužili, ale krátce po návratu vyloučeného Krenželoka na led se individuálně prosadil Mueller, jehož rána skončila pod horní tyčkou.

Kometa dostala nový impulz a hrnula se za vyrovnáním. Marosz ji nabídl další přesilu, ale Brno dohnalo manko až při hře pět na pět po nevyužité možnosti domácího Deje zásluhou Zaťoviče, který v čase 57:02 úspěšně tečoval Hollandovu střelu od modré čáry.

Na prodloužení však nedošlo. O 42 sekund později od modré čáry vystřelil také Plášil a jeho pokus prošel až do brněnské branky.

Brno ještě v poslední minutě odvolalo z branky Tomka, ale znovu vyrovnat už nedokázalo.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Philipp (Vítkovice): "Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. My jsme byli možná lepší v zakončení a vybudovali jsme si náskok 2:0, ve třetí třetině nás ale Brno zavřelo a báli jsme se o výsledek. Kometa před koncem vyrovnala, ale vážíme si toho, jak mužstvo na ten vyrovnávací gól zareagovalo a že se z toho nesložilo. Získali jsme tři body, jsme za to vděční a samozřejmě velký dík patří do kabiny, obzvláště brankáři Stezkovi."

Jiří Kalous (Brno): "Byl to vyrovnaný zápas, bohužel z něj odjíždíme bez bodu. Mrzí nás to o to více, že jsme dokázali v závěru dotáhnout dvougólové vedení soupeře. Přesto jsme vzápětí to utkání byli schopni ještě ztratit. Je to pro nás škoda."