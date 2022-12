Vítkovice dobyly Olomouc a zůstávají jen bod za vedoucími Pardubicemi

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 33. kola na ledě Olomouce 4:2. Ostravané vedli v 24. minutě už 3:0 a díky plnému zisku udrželi těsný kontakt s vedoucími Pardubicemi, ztrácí na ně bod. Domácí Hanáci vyšli po středeční porážce v Českých Budějovicích podruhé za sebou naprázdno.

První šance měli domácí hráči; nejdříve situaci dvou proti jednomu nevyužil Nahodil a poté prudkou střelu Ondruška hned po vhazování vyrazil Klimeš ramenem. Jenže úvodní branku vstřelili Vítkovičtí, když díky šťastnému odrazu od nohy na hranici brankoviště otevřel skóre Fridrich. Rozhodčí jeho zásah ještě zkoumali na videu, ale nakonec gól uznali. Hostující hráči po vstřelené brance předváděli obětavé výkony a zablokovali hned několik nadějných střel Olomouce.

Vítkovicím se povedl vstup do druhé třetiny. Do dvoubrankového vedení mohli jít hosté už po střele Gřeše, která zamířila jen do horní tyče Lukášovy branky, ale ujala se až tvrdá střela Stehlíka od modré čáry o chvíli později. Hned poté se navíc dostal do samostatného úniku Bukarts a přesným zakončením do levého horního rohu zvýšil na rozdíl tří branek. Olomouci se pak nepodařilo vrátit do zápasu ani v přesilové hře pěti proti třem, nejblíže brance byla během závaru v brankovišti po střele Káni.

Ve třetí třetině se hra přiostřila, jenže na úkor toho opadlo tempo zápasu a ubylo také šancí. Zřejmě největší v celém zápase si Olomouc vytvořila paradoxně ve svém oslabení, jenže Bambula v samostatném úniku trefil jen tyč Klimešovy branky. Snížit se podařilo až dorážejícímu Klimkovi, který poslal puk do sítě po vyražené střele Kočího.

Jenže o minutu později už Vítkovice vedly znovu o tři branky, když Lukášovo zaváhání v rozehrávce potrestal svou první brankou v české nejvyšší soutěži Půček. O další snížení se postaral Nahodil, jenž využil přesilovku a zblízka překonal Klimeše. Další branku už ale Olomouc i přes početní výhodu a závěrečnou power play nepřidala. Skvělým zákrokem se o to v závěrečných sekundách postaral brankář Klimeš.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "První třetina byla velmi vyrovnaná, bohužel jsme v ní dostali takový nešťastný gól. Potom nám utekl začátek druhé třetiny. Během ní jsme měli několik přesilových her, včetně té pět na tři, ale gól jsme z nich nedali. Do třetí třetiny jsme vstoupili dobře a hráči bojovali do poslední vteřiny. Pro diváky to musel být vynikající zápas. Hráče jsme pochválili, protože do toho dnes dali všechno a Vítkovice hold byly lepší. Ne nadarmo jsou v tabulce tam, kde jsou. Někdy to tak je: hrajete dobře a máte nula bodů. Na dnešním výkonu ale můžeme stavět a jestli takto odehrajeme i další zápasy, tak budeme dál bodovat."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Většinou začínám poděkováním hráčům, ale dnes musím poděkovat našim fanouškům, kteří sem přijeli v hojném počtu a vytvořili vynikající bouřlivou atmosféru. Jedinou kaňkou je na straně domácích diváků, že uráželi našeho hráče, to už v dnešní době na stadiony nepatří. Olomouc hraje výborně a je velmi nepříjemným soupeřem. Hrají fyzický hokej umocněný domácím prostředím. Bylo pro nás dobře, že jsme se dostali do vedení a nemuseli dohánět náskok Olomouce. Klíčová byla druhá třetina a odskočení na tři góly. Do třetí třetiny jsme pak nabádali hráče, aby se vyvarovali faulů, protože hra byla ve druhé třetině rozháraná. Vynikající výkon podal Klimeš, který nás podržel v klíčových momentech zápasu. Mohli jsme to možná v závěru uhrát chytřeji a bez emocí, ale odsud se body nevozí a pro nás jsou to velmi cenné tři body. Děkuji hráčům za obětavost a předvedený výkon."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 52. Klimek (F. Kočí, P. Musil), 56. Nahodil (P. Musil) - 9. Fridrich (Bernovský, Chlán), 22. J. Stehlík (Fridrich, Gewiese), 24. Roberts Bukarts (Raskob, Koch), 53. Půček (Lednický). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:7, navíc Švrček - Půček oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Lukáš - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, F. Kočí - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - J. Navrátil, Strapáč, Plášek - Olesz, Handl, Kusko. Trenér: J. Tomajko.

Vítkovice: Klimeš - Grman, J. Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Gřeš - Bernovský, Chlán, Fridrich - Lednický, Dej, Půček. Trenér: Holaň.