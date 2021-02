Vítkovice díky dvougólovému Svačinovi pokořily Litvínov 3:2

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 40. kole extraligy v souboji dvou tabulkových sousedů Litvínov 3:2 a svému soupeři se na desátém místě přiblížili na jediný bod. Strůjcem výhry Ostravanů byla jejich první lajna a zejména útočník Vladimír Svačina, který byl u všech gólů: dva vstřelil a na jeden přihrál. Branku a dvě asistence zaznamenal Jan Hruška. Vítkovičtí si na vlastním ledě počtvrté za sebou připsali plný bodový zisk.

Vítkovice měly perfektní nástup a hned první střídání skončilo gólem v litvínovské brance. Tlak elitní vítkovické formace po nevyužitých šancích Lakatoše zužitkoval pohotovou střelou z mezikruží Svačina, který v čase 0:39 poslal domácí do vedení.

"Věděli jsme, že přijeli dneska a víme, jaké to je sedět v autobuse a jet tak daleko. Chtěli jsme na ně vlítnout, že by mohli ještě dřímat, a povedlo se," uvedl Svačina.

Vítkovičtí byli i ve zbytku první části aktivnější. Nevyužili ale dvě přesilovky, v 18. minutě ani příležitost Lakatoše, který ze sóla nepřekonal Godlu, a na litvínovském gólmanovi vzápětí zblízka ztroskotal i Irgl.

Dvougólový rozdíl stanovil až po polovině utkání Hruška. Ve zkrácené přesilovce domácím konečně vyšla rychlá kombinace a Hruška se z levého kruhu z voleje přesně opřel do Svačinovy přihrávky.

Domácí cítili šanci na třetí, zlomový gól. Po závaru před Godlovou bránou už měli ruce nad hlavami, ale sudí po poradě s videorozhodčím gól neuznali. A pak domácí promarnili i únik Lakatoše s Gewiesem. Hosté tak 25 sekund před sirénou mohli ještě ožít díky pohotové trefě Lukeše.

Vítkovice ale závěrečné drama odmítly Svačinou, který deset minut před koncem nejprve první velkou šanci neproměnil, ale záhy dostal příležitost k nápravě a zavěsil na 3:1.

Hosté se ke konci tlačili do ofenzívy, ale ze spousty střel se ujala až ta předposlední. Balinskis při power play od modré čáry 56 sekund před závěrem dokázal snížit, jenže na víc už jim chyběl čas a závěrečný pokus Lukeše zkrotil Dolejš.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Měli jsme výborný vstup do utkání. Hned v prvním střídání se nám podařil dát gól z naší aktivity. Dvě třetiny jsme byli lepším týmem, ale zbytečným momentem v závěru druhé části, kdy jsme překombinovali příležitost do prázdné brány, jsme dali Litvínovu šanci se zase nadechnout a snížit na 2:1. Tam jsem byl hodně vytočený. Soupeř pak byl ve třetí třetině lepší, ale bojovností a zarputilostí jsme výsledek dotáhli do vítězného konce."

Vladimír Országh (Litvínov): "V prvních dvou třetinách nám chyběl pohyb, větší agresivita a drajv do brány. Trošku nás nakopl gól, kterým jsme snížili 1:2. Ve třetí části jsme se zvedli a měli tlak, ale nic jsme z něj nevytěžili a naopak inkasovali. V závěru jsme snížili, měli další šance, ale přišlo to pozdě. Dvacet minut na vítězství nemohlo stačit."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Lakatoš, J. Hruška), 31. J. Hruška (Svačina, Pyrochta), 52. Svačina (Lakatoš, J. Hruška) - 40. F. Lukeš (Ščotka, Pospíšil), 60. Balinskis (Pospíšil, V. Hübl). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Malý, Pešek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - Gewiese, Galvinš, Koch, Pyrochta, R. Černý, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Irgl, Dej, L. Krenželok - Schleiss, Stach, Fridrich - M. Kalus, Werbik, Mallet. Trenér: Holaň.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, D. Zeman - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Žejdl, M. Látal - Zygmunt, Jícha, Helt. Trenér: Országh.