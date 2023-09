Vítkovice a Pardubice slaví výhru v LM, Třinec podruhé prohrál

Praha - Hokejisté Vítkovic porazili v Lize mistrů švýcarský Rapperswil 4:1 a uspěli i ve druhém utkání v soutěži. Opačnou bilanci má Třinec, který dnes doma nestačil na Mnichov a prohrál 0:2. Premiérovou výhru si na ledě Skelleftey připsaly Pardubice, které vyhrály 4:3.

Ostravané rozhodli o zisku tří bodů ve druhé třetině, ve které vstřelili všechny branky. Tři z nich v početních výhodách. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Vítkovic podepsal Dominik Lakatoš.

Pardubice ve Švédsku dvakrát prohrávaly, ve třetí třetině ale dokázaly zápas otočit. V čase 57:35 utkání rozhodl kapitán Lukáš Sedlák.

Souboj českého a německého mistra rozhodl v 52. minutě Ryan McKiernan, druhou branku vstřelil Andreas Eder při risku Ocelářů bez gólmana.

Vítkovice před více než pěti tisíci diváky v první třetině přečkaly úvodní oslabení a ve druhé části bleskově využili svoji první přesilovku. Skóre otevřel Kalus. Ve 27. minutě předvedl vydařenou individuální akci Lakatoš, jenž prošel obranou Rapperswilu a překonal brankáře Nyffelera.

Švýcarský tým vedený českým reprezentačním kapitánem Červenkou poté dokázal snížit, ale domácí při trestu Lammera udělali důležitý krok k výhře. Podle nových pravidel LM totiž přesilovka pokračuje i po vstřelení branky, čehož využili Lakatoš a Mikuš.

Ve třetí třetině byl Rapperswil výrazně střelecky aktivnější, brankář Machovský ale chytal spolehlivě a švýcarský tým v Ostravě nenavázal na páteční výhru z Třince.

"S domácími zápasy jsme samozřejmě spokojeni. Je to další zkušenost pro kluky, hrát se silným soupeřem ze švýcarské ligy. Není jednoduché je porazit. Viděli jsme jejich obrat v Třinci, takže jsme věděli, že i na toto se musíme připravit, že musíme být disciplinovaní, což kvituji, že se nám to podařilo," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň na klubovém webu.

Oceláři proti Mnichovu v úvodu ubránili 53 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a ve zbytku první třetiny měli ke gólu blíž. Walega z úniku nevyzrál na Niederbergera, kterému ještě pomohla i tyč po teči Daňa a střele Pánika. Ve druhé třetině Hrehorčák ani Roman nepřelstili gólmana, který dovedl Německo na posledním mistrovství světa k stříbrným medailím.

Od konce prostřední části hrozili především hosté. Osamocený Parkes ale nepřekonal bekhendovou kličkou Mazance, který se blýskl i při šanci Smithe. Skóre změnil až McKiernan z dorážky do prázdné branky. Pojistku přidal v 58. minutě Eder, který vystihl na obranné čáře přihrávku a po sprintu přes celé kluziště zakončil do opuštěné branky.

"V průběhu zápasu jsme si vytvořili dostatek střeleckých i brankových příležitostí k tomu, abychom skórovali. Bohužel se nám to nepovedlo ani v (šesti) přesilových hrách. Z toho rezultuje nepříznivý výsledek," řekl trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

Pardubice ve čtvrtek prohrály doma s Ilvesem Tampere a nezdar odčinily na ledě úřadujícího švédského vicemistra. Dynamo se dostalo v první třetině do vedení, když skóre otevřel Mandát. Skelleftea ale dokázala v rozmezí 74 sekund utkání otočit, o druhý gól se postaral dokonce v oslabení Lindström a předčasně tak podle pravidel LM ukončil přesilovku Východočechů.

Útočník Lindholm byl ale okamžitě po návratu na led opět vyloučen a Pardubice tentokrát přesilovku využily. O vyrovnání se postaral Cienciala. Domácí se dokázali opět dostat do vedení a ve třetí části měli i díky přesilovým hrám převahu. Brankář Will ale tým podržel a spoluhráči výsledek otočili. Nejprve vyrovnal Adam Musil a poté se pohotovou dorážkou prosadil Sedlák.

"Skelleftea byla výborný soupeř, skvěle bruslili a pro nás to byl hrozně těžký zápas. Byly úseky, kdy jsme hráli velice dobře to, co jsme chtěli. Někdy nás soupeř dostal pod tlak, někdy my je. Opticky možná měl soupeř navrch, musím ale naše kluky pochválit, že makali do konce zápasu a podařil se nám výborný závěr. Výsledek určilo i to, že jsme výborně odehráli oslabení," řekl trenér Marek Zadina na klubovém webu.

Hokejová liga mistrů: HC Vítkovice Ridera - SC Rapperswil-Jona Lakers 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) Branky a nahrávky: 23. Kalus (Lakatoš, Percy), 27. Lakatoš, 36. Lakatoš (Roberts Bukarts, Krieger), 37. Mikuš (Dej, J. Káňa) - 35. Baragano (Moy, Čajka). Rozhodčí: Pražák, J. Ondráček II - J. Ondráček I, Rampír. Vyloučení: 3:3. Využití: 3:0. Diváci: 5025. Sestava Vítkovic: Machovský - Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, L. Kovář, Stehlík - Robets Bukarts, Krieger, Fridrich - J. Káňa, Chlán, Lakatoš - Dej, Claireaux, Kalus - Lednický, Přibyl, Půček - Krejsa. Trenér: Holaň. HC Oceláři Třinec - EHC Red Bull Mnichov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Branky a nahrávky: 52. McKiernan (Parkes, Varejcka), 58. Eder. Rozhodčí: Kika, Šindel - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 3165. Sestava Třince: Mazanec - Polášek, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel - Páník, P. Vrána, Voženílek - Daňo, Hudáček, Nestrašil - Walega, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký, Čacho, Kurovský. Trenér: Moták. Skelleftea AIK - HC Dynamo Pardubice 3:4 (2:2, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 12. Johnson (Salomonsson, Hugg), 13. Lindström (Sandberg, Granberg), 29. Dzierkals - 9. Mandát (Čerešňák), 15. Cienciala (Hyka, Čerešňák), 54. A. Musil (Košťálek), 58. Sedlák (Dvořák, Hyka). Rozhodčí: Björk, Öhlund - Persson, Yletyinen. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3154. Sestava Pardubic: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář - Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Cienciala, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: Varaďa. Tabulka: 1. Ilves Tampere 2 2 0 0 0 10:2 6 2. Biel 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Lukko Rauma 2 2 0 0 0 9:3 6 4. Ingolstadt 2 2 0 0 0 8:5 6 5. Mannheim 2 2 0 0 0 7:4 6 6. Tappara Tampere 2 1 1 0 0 8:1 5 7. Växjö 2 1 1 0 0 12:7 5 8. Vítkovice 2 1 1 0 0 8:4 5 9. Mnichov 2 1 0 1 0 5:4 4 10. Skelleftea 2 1 0 0 1 7:4 3 11. Pelicans Lahti 2 1 0 0 1 9:8 3 12. Färjestad 2 1 0 0 1 6:5 3 13. Pardubice 2 1 0 0 1 5:6 3 14. Innsbruck 2 1 0 0 1 6:8 3 15. Ženeva 2 1 0 0 1 5:7 3 16. Rapperswil 2 0 1 0 1 8:10 2 17. Stavanger 2 0 0 1 1 8:11 1 18. Třinec 2 0 0 1 1 6:9 1 19. Aalborg 2 0 0 1 1 3:8 1 20. Košice 2 0 0 0 2 3:6 0 21. Salcburk 2 0 0 0 2 2:7 0 22. Rouen 2 0 0 0 2 6:13 0 23. Bolzano 2 0 0 0 2 3:11 0 24. Belfast 2 0 0 0 2 1:9 0