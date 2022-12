Vítězství na MS jsme si museli vytrpět, shodli se argentinští hráči i trenér

Lusail (Katar) - Argentinští hráči i trenér Lionel Scaloni se shodli, že si vítězství ve finále fotbalového mistrovství světa v Kataru proti obhájci trofeje Francii museli vytrpět. Jihoameričané ztratili po infarktovém průběhu vedení 2:0 a v prodloužení 3:2, ale po remíze 3:3 zvítězili v penaltovém rozstřelu 4:2 a potřetí v historii šampionát ovládli. První triumf po 36 letech označil Scaloni za historickou chvíli.

"Nemůžu uvěřit, že jsme v tak dokonalém utkání tolik trpěli. Neuvěřitelné. Tohle mužstvo ale má odpověď na všechno," citovaly agentury Scaloniho. Ve 44 letech se stal nejmladším koučem od roku 1978, který mistrovství světa ovládl. Tehdy to v 39 letech dokázal jeho krajan César Luis Menotti. Druhý triumf na turnaji přidala Argentina v roce 1986.

"Jsem hrdý na to, co hráči dokázali. Máme úžasný tým. Po těch šocích, které jsme dneska schytali, po dvou vyrovnáních Francie, vás to dojme. Chci, aby si to lidé vychutnali. Je to historická chvíle pro naši zemi," uvedl Scaloni.

Vedle autora dvou gólů a kapitána Lionela Messiho, který se prosadil i v penaltovém rozstřelu, se na výhře výrazně podílel gólman Emiliano Martínez. Ten v závěru prodloužení podržel své mužstvo proti střele Randala Kola Muaniho a poté vychytal penaltu Kingsleyho Comana.

"Byl to zápas, v němž jsme trpěli. Francie ze dvou mizerných střel vyrovnala. Pak jí odpískali další penaltu a znovu srovnala. Díkybohu jsem pak odvedl svou práci, to, o čem jsem snil. Takový světový šampionát bych si nevysnil. Během penalt jsem byl klidný," prohlásil třicetiletý Martínez.

"Nikdy na to nezapomenu. Museli jsme si to vytrpět, ale vítězství jsme si zasloužili. Porazili jsme úřadující mistry světa. Mám obrovskou radost. Nedokážu to slovy popsat. Jsem hrdý na to, že jsem se narodil v Argentině. Dneska jsme vystoupali na světový vrchol," řekl osmadvacetiletý záložník Rodrigo De Paul.