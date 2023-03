Vítězným filmem letošní Mladé kamery je snímek Jak se krysa napapala

Uničov (Olomoucko) - Hlavní cenu letošní přehlídky mladých filmařů z Česka a zahraničí s názvem Mladá kamera v Uničově na Olomoucku získal animovaný snímek Lucie Spurné Jak se krysa napapala. ČTK to dnes řekl ředitel Mladé kamery Vojtěch Janoušek. Soutěž se v Uničově konala od čtvrtka, představovala práci tvůrců do 30 let z České republiky i zahraničí. Vyvrcholila dnes večer slavnostním vyhlášením výsledků letošního 49. ročníku.

Do Mladé kamery letos přihlásili mladí filmoví tvůrci 184 snímků, do hlavní soutěže se probojovalo 49 z nich. V soutěžní přehlídce bylo zastoupeno také sedm zahraničních snímků. "Podobně jako v minulých letech i letos celková délka přihlášených filmů přesáhla časové možnosti festivalu, a proto do vlastní soutěže nemohly být zařazeny všechny. I tak celkový promítací čas dosáhl téměř osmi hodin rozdělených do pěti projekčních bloků," uvedl Janoušek.

Nejpočetněji byly v letošním ročníku Mladé kamery zastoupeny hrané filmy, kterých soutěžilo 22. Jejich tematické zaměření bylo podle Janouška velmi různorodé. "Jednalo se o absurdní či groteskní příběhy i psychologická dramata, zpracování literárních předloh či reflexe aktuálních společensky závažných témat," podotkl Janoušek. Samostatná kategorie byla určena 11 animovaným filmům. Třetí soutěžní kategorii představovaly filmy dokumentární, experimentální a hudební.

Řada autorů, a to i zahraničních, se soutěže v Uničově osobně zúčastnila. "Jedním z důvodů byla možnost získat ke svým filmům zpětnou vazbu od poroty a diváků. Po každém promítacím bloku byla zařazena rozborová diskuze, v níž si autoři mohli podiskutovat s porotci o jejich názorech a postřezích k promítnutým filmům. Do diskusí se intenzivně zapojovali i diváci. Právě tento prvek odlišuje Mladou kameru od jiných filmařských soutěží," řekl Janoušek.

O ocenění nejlepších filmů rozhodovala odborná porota. Letos v ní usedla Veronika Hanáková, která v současné době tvoří filmovou dramaturgii pro pražský Kampus Hybernská, Alexandra Plakhova a Dana Licehamrová. "Čtvrtým porotcem se stal Martin Müller, režisér, dokumentarista a vedoucí Audiovizuální produkce Univerzity Palackého Olomouc. Ani v tomto roce v porotě Mladé kamery nechyběl Martin Čihák, pedagog FAMU. Návštěvníkům i soutěžícím byl v době festivalu k dispozici jako konzultant režisér a motion designer Lukáš Veverka," doplnil Janoušek.