Vítězem miliardového tendru Lesů ČR je skupina PETRA

Hradec Králové - Vítězem sedmimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva 2020+ pro léta 2020 až 2024 je předběžně těžařská skupina PETRA z Hodonína. Firma v tendru podala nejlepší cenovou nabídku na deseti z 54 soutěžených jednotek, a má tak šanci získat až deset kontraktů. ČTK to zjistila z přehledu podaných nabídek, který Lesy ČR zveřejnily na webu.

Skupinu PETRA tvoří kromě firmy PETRA také společnosti T.E.P. Holz a T.E.P.Z. z Ratíškovic na Hodonínsku. Skupina PETRA byla úspěšná již v loňském tendru 2019+, když ze 40 smluv získala šest kontraktů. Úspěšnější tehdy byla jen Jihozápadní dřevařská s 12 kontrakty.

Za skupinou PETRA se v tendru 2020+ s možným ziskem až pěti jednotek umístily Kloboucká lesní a firma UNILES, která patří do holdingu Agrofert. Po čtyřech cenově nejlepších podaných nabídkách mají společnosti RM FOREST lesní společnost, Stora Enso Wood Products Ždírec a firma LESCUS Cetkovice. Po třech jednotkách by mohly získat firmy LST, Jihozápadní dřevařská a Lesní společnost Ledeč nad Sázavou.

Nabídky do tendru do středeční uzávěrky podalo 32 firem a alespoň jednu zakázku by mohlo získat 21 z nich. Celkem firmy podaly 213 nabídek, takže na každou z 54 jednotek připadá v průměru 3,94 nabídky. Zájem firem o práci pro Lesy ČR je tak vyšší než v minulých letech. Loni v tendru 2019+ činil průměr nabídek na jednotku 2,74.

V tendru 2020+ jde o těžbu 8,56 milionu metrů krychlových dříví, práce za 6,99 miliardy korun a roční zalesnění 2879 hektarů. Lesy ČR, kterým patří téměř polovina lesů v Česku, podané nabídky nyní vyhodnocují. Vítězné firmy by měly na dotčených jednotkách začít pracovat od ledna.

Tendr s 54 zakázkami podnik rozčlenil do tří typů podle toho, jak je dané území zasaženo kůrovcovou kalamitou. Nejvíce zájemců podalo nabídky na 23 takzvaných kalamitních jednotek, které pokrývají území nejvíce zasažené kůrovcem. Firmy budou na těchto jednotkách provádět těžbu a pěstební práce. Vytěžené dřevo si budou prodávat samy Lesy ČR. Na devíti postkalamitních jednotkách budou firmy provádět pouze pěstební práce. Takzvaná klasická komplexní zakázka, kdy firmy dělají těžbu, pěstební práce i dřevo prodávají, se týká 22 jednotek. V tendru 2019+ se komplexní zakázka týkala všech jednotek.

Podle Jana Příhody z think tanku Czech forest byla tvorba cenových nabídek na kalamitní a postkalamitní jednotky pro firmy jednodušší, protože do kalkulací nemusely, na rozdíl od komplexní zakázky, zahrnovat ceny dřeva. "Problém prodeje dřeva a s ním spojená cenová rizika na sebe převzaly Lesy ČR," řekl ČTK Příhoda. Dodal, že Lesy ČR u kalamitních jednotek nyní vědí, kolik firmám zaplatí, ale nevědí, za kolik prodají dřevo. Za poslední tři roky se ceny surového dřeva podle Příhody propadly zhruba o 50 procent.

Zavedení kalamitních jednotek, u nichž si prodej dřeva převezmou Lesy ČR, by podle státního podniku mělo zrychlit těžbu kůrovcem napadeného dříví. Pokud se dřevem při komplexní zakázce obchodují těžařské firmy, nemají podle Lesů ČR při odbytových problémech motivaci k rychlé těžbě dřeva. Vytěžené dřevo z kalamitních jednotek budou Lesy ČR prioritně prodávat na elektronických aukcích.