Vítěze ceny hudební kritiky Apollo vyhlásí 3. března v Roxy

Praha - Vítěze ceny české hudební kritiky Apollo vyhlásí 3. března v pražském klubu Roxy. Živý stream z udílení bude možné sledovat na webu České televize. Nominace na cenu získaly zpěvačky Lenka Dusilová za album Řeka a Amelie Siba (Dye My Hair) a skupiny Tata Bojs (Jedna nula), Dukla (Honza), Květy (Květy květy), Teepee (Where the Ocean Breaks) a Povodí Ohře (Dva trámy na kříž). Všichni nominovaní interpreti vystoupí se dvěma skladbami z nominovaného alba. ČTK o tom dnes za organizátory informoval Pavel Kučera.

"Speciální vystoupení si připravila Lenka Dusilová, jíž výjimečně a vůbec poprvé na pódiu doprovodí rovněž nominovaná skupina Květy. Cenu vítězi přijde předat její loňský držitel rapper Hugo Toxxx," uvedl Kučera.

Stejně jako v předešlých letech také o letošním ročníku ceny Apollo natočí režisér Šimon Šafránek dokument, který bude odvysílán 19. března na programu ČT art. Součástí ceny je šek na 40.000 korun od Ochranného svazu autorského a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše. Více informací se nachází na stránkách ceny Apollo.

V 1. kole hudební publicisté a dramaturgové hlasovali skrze elektronický hlasovací formulář pro tři domácí alba, která jsou z jejich pohledu za uplynulé období nejlepší či nejzásadnější. Přiřazením pořadí jim udělili od tří bodů po jeden bod. Sedm alb, která obdržela nejvíce bodů, se pak v druhém kole bude ucházejí o cenu Apollo. Současně do formulářů hlasující uvedli jména tří kolegů, aby o vítězi coby úzká porota rozhodli.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, na Nové scéně Národního divadla tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se v klubu SaSaZu stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si v La Loce cenu Apollo převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 si v pražském klubu Podnik převzal Adrian T. Bell s albem Different World. Dvakrát se cena Apollo předávala v pražském klubu Royal, kde ji za rok 2015 převzala skupina Please The Trees za album Carp a za rok 2016 hudebník Ondřej Holý vystupující pod jménem dné s albem These Semi Feelings, They Are Everywhere. Za rok 2017 si z pražského Paláce Akropolis Apollo odnesla skupina Kalle za album Saffron Hills. Vítězem za rok 2018 se v klubu Meet Factory stala skupina Čáry života s albem Stínítko, v loňském roce pak v Roxy cenu získal rapper Hugo Toxxx za své album 1000.