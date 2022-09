Vítěz Vuelty Evenepoel vyhrál poprvé v kariéře i silniční závod na MS

Wollongong (Austrálie) - Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po úniku poprvé v kariéře silniční závod na mistrovství světa. V australském Wollongongu navázal na triumf mezi juniory před čtyřmi lety v Innsbrucku. Stříbro získal Francouz Christophe Laporte, bronz Australan Michael Matthews. Zdeněk Štybar jako nejlepší z Čechů obsadil v 267 kilometrů dlouhém závodě 42. místo.

"S tím závodem juniorů se tohle nedá zrovna moc srovnávat, tady se přece jen závodilo o tři hodiny déle. Je to vážně o mnoho tvrdší a náročnější. Jsem strašně moc šťastný za to, jak silné jsem měl dnes nohy. Tohle je splněný sen a skvělý konec velmi dlouhé sezony," řekl v rozhovoru krátce po závodě Evenepoel, Štybarův týmový kolega ze stáje Quick-Step-Alpha Vinyl.

Dvaadvacetiletý Evenepoel, jenž dokázal před dvěma týdny hned při prvním startu vyhrát Vueltu, setřásl posledního soupeře Alexeje Lucenka z Kazachstánu přibližně 25 kilometrů před cílem. Nastoupil při výjezdu do kopce nedlouho poté, co se oba odpoutali z vedoucí skupiny. Pole se zbývajícími favority mělo v tu chvíli dvouminutovou ztrátu.

"Jakmile jedete ve dvou, snažíte se většinou co nejdéle spolupracovat. Ale já jsem vcelku rychle získal pocit, že jsem silnější než Alexej. Na tomhle okruhu nebyl prostor zbytečně ztrácet čas," uvedl mladý Belgičan.

Pro zlato si pak Evenepoel, jenž už ve Wollongongu skončil třetí v časovce a rozšířil svou sbírku ze soubojů s chronometrem mezi elitou na MS na stříbro a dva bronzy, dojel s velkým přehledem a bez zaváhání.

"Když jsem pak vyjel naposledy ten kopec, bylo mi jasné, že už je, v uvozovkách, rozhodnuto, i když to bylo hrozně těžké a měl jsem pocit, že mi explodují nohy. Byl jsem informován o tom, jak můj náskok roste, což mě ještě čím dále více motivovalo a hnalo. Je to mistrovství světa a nechcete na této pozici ztratit ani sekundu, toužíte po duhovém trikotu šampiona," prohlásil Evenepoel, jenž ukončil historicky nejdelší čekání Belgie na zlato mezi mužskou elitou. Protáhlo se na deset let.

Pro titul si dojel s náskokem dvou minut a 21 sekund. Za ním jela ještě krátce před cílem pouze čtyřčlenná skupinka, jenže boj o medaile její členové protaktizovali a záhy se přihnala skupina s řadou velkých favoritů. V hromadném spurtu Laporte velmi těsně předčil Matthewse.

Trojnásobný světový šampion z let 2015 až 2017 Slovák Peter Sagan skončil sedmý, obhájce titulu z posledních dvou sezon Julian Alaphilippe z Francie byl jednapadesátý. Štybar dojel do cíle s tříminutovým mankem na vítěze. Michael Kukrle, který strávil většinu závodu ve skupině uprchlíků, obsadil 59. příčku. Poslední z Čechů Jan Hirt závod nedokončil.

Van der Poel byl před silničním závodem MS zatčen kvůli slovní potyčce

Hvězdný nizozemský cyklista Mathieu van der Poel byl během noci před silničním závodem zatčen po slovní potyčce v hotelu se dvěma nezletilými dívkami. Policie ho pak sice nad ránem propustila, samotný závod pak ale Van der Poel už po zhruba 35 kilometrech z celkové porce téměř 267 vzdal.

Podle informací belgické stanice Sporza vznikl celý incident poté, co děti hned několikrát klepaly na dveře Van der Poelova hotelového pokoje. Jedna z největších hvězd současné cyklistiky, která měla aspirovat na medaile v dnešním závodě s hromadným startem, se s nimi následně dostala před jedenáctou hodinou večer do hádky. Vše nakonec musela řešit přivolaná policie.

"Ano, je to pravda. Došlo k malému sporu, který se týkal hlučných sousedů. A tady jsou opravdu přísní. Šel jsem brzy spát, jenže několik dětí na chodbě kolem mého pokoje mělo tu potřebu klepat mi několikrát na dveře. Pak už jsem to nevydržel. A nežádal jsem je zrovna laskavě, aby přestaly. Pak byla přivolána policie," uvedl Van der Poel. Dodal, že se pak dostal zpátky do pokoje až kolem čtvrté hodiny ranní.

"To před závodem samozřejmě nebylo zrovna ideální. Je to spíš katastrofa, ale už na tom nemůžu nic změnit. I tak se pokusím ze sebe dostat to nejlepší," plánoval čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu Van der Poel ještě před závodem, který nakonec vyhrál Belgičan Remco Evenepoel.

Odmítl ale, že by došlo k jakémukoliv fyzickému kontaktu. Podle zpráv policie nicméně do obou dívek strčil a jedna z nich si údajně při pádu poranila loket, což byl podle všeho také hlavní důvod, proč byla policie vedením hotelu přivolána.

Policie Nového Jižního Walesu v prohlášení potvrdila, že došlo k zatčení sedmadvacetiletého muže, který byl obviněn ze dvou případů napadení. "V sobotu kolem 22:40 došlo v hotelu The Grand Parade k jeho potyčce se dvěma dívkami ve věku 13 a 14 let," uvedl tiskový mluvčí policie.

"Dále bylo uvedeno, že tento muž následně strčil do obou teenagerů, z nichž jeden spadl na zem a druhý narazil při pádu na zeď a způsobil si malý škrábanec na lokti. O incidentu bylo informováno vedení hotelu, které následně zavolalo policii, a muž byl poté zatčen," informovala policie.

Van der Poel byl po zatčení propuštěn na kauci, celá věc tím ale pro něho nekončí. Policie mu zadržela cestovní pas a v úterý ho čeká soud.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie) - závod s hromadným startem:

Muži (266,9 km): 1. Evenepoel (Belg.) 6:16:08, 2. Laporte (Fr.), 3. Matthews (Austr.), 4. Van Aert (Belg.), 5. Trentin (It.), 6. Kristoff (Nor.), 7. P. Sagan (SR), 8. Bettiol (It.), 9. Hayter (Brit.), 10. Skjelmose Jensen (Dán.) všichni -2:21, ...42. Štybar -3:01, 59. Kukrle -4:50, Hirt (všichni ČR) nedokončil.