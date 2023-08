Vítěz Stanley Cupu Krejčí ukončil v 37 letech kariéru v NHL

Boston - Hokejový útočník David Krejčí oznámil konec kariéry v NHL. Sedmatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 odehrál šestnáct sezon za Boston, na jehož klubovém webu své rozhodnutí dnes zveřejnil.

Fotogalerie

"Po patnácti kompletních sezonách jsem se rozhodl odejít z nejlepší ligy světa," uvedl Krejčí, který v sezoně 2006/07 odehrál v elitní soutěži jen šest utkání a do svého přehledu ji nezahrnul.

Rodák ze Šternberka poděkoval představitelům klubu, kteří jej v roce 2004 ve druhém kole draftovali, spoluhráčům, trenérům, rodičům, bratrovi, ženě a dětem i fanouškům Bruins.

"Chtěl bych poděkovat rodině Jacobsových (majitelům) a celé organizaci Bruins za to, že ve mě znovu a znovu věřili a dali mi příležitost být součástí této úžasné rodiny tolik let. Když jsem byl v roce 2004 draftovaný, netušil jsem, že budu pracovat s tak neuvěřitelnými a nadšenými lidmi, kteří nás dovedou třikrát do finále Stanleyova poháru a v roce 2011 jej získáme," napsal Krejčí.

Definitivně s hokejem zřejmě nekončí. Na konci června v rozhovoru s novináři na slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky uvedl, že jej láká start na domácím mistrovství světa v květnu příštího roku a zvažuje, že by hrál v Evropě. Sezonu 2021/22 strávil v extralize v dresu Olomouce, v úvodu ročníku 2012/13 při výluce v NHL nastupoval za Pardubice.

"Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme," řekl Krejčí s tím, že zvažuje několik variant. "Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc," uvedl. Hodlá se udržovat v kondici, aby v případě, že bude chtít opět hrát, mohl začít po krátkém tréninku s týmem.

S NHL se Krejčí loučí s bilancí 1032 odehraných zápasů, ve kterých vstřelil 231 branek a zaznamenal 555 asistencí. Dalších 160 utkání s bilancí 43 gólů a 85 asistencí odehrál v play off.