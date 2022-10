Vitásková: Na Hradě se chci zasloužit o to, aby se lidem dobře žilo

Praha - Kandidátka na prezidentku Alena Vitásková by se chtěla na Pražském hradě zasloužit o celospolečenské klima, ve kterém se lidem bude dobře žít. Věří, že pro kandidaturu se jí podaří sesbírat podpisy 100.000 voličů. A je přesvědčena, že s takovou podporou v prezidentských volbách uspěje. Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Vitásková to řekla v rozhovoru ČTK.

"Chci se zasloužit o celospolečenské klima, ve kterém se bude lidem dobře žít, kam se budou jejich děti rády vracet v případě, že budou studovat v zahraničí, kde se bude dařit podnikatelskému sektoru, kde bude vymahatelnost práva a spravedlnost pro všechny občany stejná," řekla uchazečka o funkci prezidentky.

Oslovit chce všechny voliče bez ohledu na politickou příslušnost nebo náboženské vyznání, a to bez podpory politických stran. "Prezident by měl být po všech stránkách nestranicky orientován," poznamenala. Dodala, že ona sama takovému požadavku odpovídá, protože nikdy v žádné straně nebyla.

Do voleb se plánuje přihlásit díky podpisům voličů, pod petici jich musí sehnat 50.000. Na svém webu uvádí, že ke konci září jich měla 65.000. Celkem jich chce sehnat 100.000. "Chci mít silný mandát od občanů. Protože když do toho půjdu, tak já prostě vyhraju. A bez silného mandátu by to nešlo," zdůraznila. Podpisy shání jen za pomoci dobrovolníků, služby placené agentury odmítla. "Zaplacené podpisy" by jí nedaly jistotu voličské podpory, podotkla. Získání 100.000 podpisů označila za určitý "marketingový průzkum", nakolik jsou lidé ochotni ji ve volbách podpořit.

Po získání dostatečného počtu podpisů chce nastartovat samotnou kampaň, která bude postavena na kontaktu s voliči. Za nejtěžší část označila financování kampaně. Bez silného zázemí, jaké mají někteří protikandidáti, se podle ní peníze hůř shánějí. Má ale připravené dohody s několika dárci, kteří jí poskytnou řádově statisíce korun. Ona sama do kampaně vloží milion korun.

Prezident by měl podle ní fungovat před zákonodárci jako moderátor a měl by s nimi projednávat například zákony a své výhrady k nim. Pracovat by měl na vytváření právního prostředí, ve kterém budou mít občané důvěru ve stát a státní instituce. "To je obrovská práce a nedělala se důsledně ze strany prezidentů," uvedla.

Na spolupracovníky na Hradě by měla vysoké nároky. "Stejně jako na sebe je mám i na své okolí," podotkla. Vyžadovala by vysoký morální i odborný kredit, důležité by pro ni bylo i jejich vystupování. "Protože Hrad je vizitka státu, a proto všichni zaměstnanci včetně mě ho musí reprezentovat," řekla.

Jako své slabé stránky vidí možná až přehnaný perfekcionismus a to, že neumí prohrávat. Na druhou stranu se nikdy nevzdává a vždy bojuje. "Dokážu jít proti proudu, nebojím se mít názor jiný než ostatní a dokážu si ten názor obhájit. A pokud se spletu, umím to přiznat a vyhodnotit, že jsem mohla udělat chybu," doplnila.