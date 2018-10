Praha - Potravinářské společnosti Hamé a Vitana, které vlastní norská společnost Orkla, se spojí do firmy Orkla Foods Česko a Slovensko. Ředitelem se stane šéf Vitany Pawel Szczesniak. Generální ředitel Hamé Martin Štrupl naopak ohlásil odchod ze společnosti, kde působil 15 let, informovala ČTK společnost Orkla. Podle mluvčího Hamé Petra Kopáčka by současné značky měly být zachovány.

Orkla koupila Hamé v roce 2016, Vitanu o tři roky roky dříve. Dosud oba výrobci potravin působilo jako samostatné subjekty.

Hamé je výrobcem chlazených a trvanlivých potravin, vyrábí například paštiky. Vitana se specializuje na výrobu dehydratovaných výrobků nebo předpřipravených polévek.