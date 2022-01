Virtuální realita je nový trend, firma Tasty Air zvýšila obrat na čtyřnásobek

Ostrava - Ostravská společnost Tasty Air, která se zabývá virtuální a rozšířenou realitou, loni zvýšila svůj obrat meziročně skoro na čtyřnásobek. V roce 2020 její obrat dosáhl okolo 900.000 korun, loni to bylo 3,5 milionu. Letos pak očekává další navýšení minimálně na dvojnásobek. Využívání virtuální či rozšířené reality je podle firmy nový trend, který se začíná čím dál víc uplatňovat například v muzeích či památkách. ČTK to řekli společníci Tasty Air Matěj Rejnoch a Vojtěch Buday.

Fotogalerie

"Půjdete do muzea a zažijete něco jiného než statické kulisy, které tam doteď byly. De facto mohou nastat dvě situace. První je, že si nasadíte virtuální headset a ten vás přenese do úplně jiného světa. Příkladem je muzeum v Olomouci, kde jsme takto připravili rekonstrukci svatováclavského náměstí, jak vypadalo ve 12. století. Jiná možnost, jak bychom mohli opravdu věrně účastníkovi představit, co se v dané době odehrávalo, než pomocí virtuální reality, není," řekl Buday.

Druhou možností je rozšířená realita, kdy má návštěvník v ruce telefon nebo tablet. "Zamíříte chytrým zařízením na nějaký objekt, tím může být třeba obraz, a najednou se před vámi objeví historická postava. Může se zobrazit třeba artefakt, který si návštěvníci v normální expozici nemají šanci prohlédnout. Zážitkem pro návštěvníky je to, že si s těmito objekty mohou 'pohrávat' - přiblížit si je, vyfotit se s nimi a toto sdílet na sociální sítě. Možnosti jsou opravdu velké," popsal Rejnoch.

Podle Budaye je teď velký zájem o virtuální rekonstrukce, cestování v čase zpátky do minulosti. "Díky digitalizaci zažije návštěvník návrat v čase do míst, do kterých by se nedostal. Může tak na různých místech proplouvat časem například od 12. až po 18. století. Má možnost prožít zajímavé okamžiky a zmapovat historii," řekl Buday.

Díky rozšířené realitě může například na návštěvníka mluvit oživlá postava z obrazu nebo socha. "Virtuální a rozšířená realita je nové médium, ale věříme, že jednou to bude naprosto standardní věc. Protože jak jinak chcete realizovat něco, co se historicky stalo, a mít možnost autentického prožitku?" řekl Rejnoch.

V Tasty Air uplatňují zkušenosti z programování her, kterému se dříve věnovali, do svých projektů tak dávají herní přesah. "Chceme, aby to bylo zábavné, aby uživatel měl chuť si aplikaci vyzkoušet znovu a pohrát si," řekl Rejnoch.

Nyní firma pracuje například na projektu pro muzeum v Mostě, který zahrnuje i edukativní program pro školy. "Ve virtuální realitě budou moct žáci navštívit čtyři patra propojená výtahem a na každém z nich zažijí něco jiného. Výtahem budou cestovat v čase od pravěku až po současnost a v každém patře na ně čeká fascinující vizuální zážitek. Navíc v patrech naleznou i interaktivní kvízy a testy, které mají za úkol zábavnou formou děti vzdělávat," řekl Rejnoch.

Tasty Air očekává další růst. "Podařilo se nám získat dlouhodobější projekty. Dva roky zpátky jsme seděli ve sklepě a byli jsme tři. Rok 2020 bereme za startovací a dnes sedíme v nových kancelářích, s externisty je nás již kolem 15 a stále hledáme nové kolegy do týmu," řekl Rejnoch.

Firma také připravuje například školení ve virtuální realitě pro řidiče kamionů. "Krom toho všeho se snažíme dělat i osvětu pro širokou veřejnost. Na našem webu se chceme věnovat i vzdělávání lidí, co virtuální a rozšířená realita vlastně je a jaké poskytuje možnosti," řekl Buday.