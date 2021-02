Violoncellové duo Tara Fuki uspělo v mezinárodních hitparádách

Praha - Dorota Barová a Andrea Konstankiewiczová z violoncellového dua Tara Fuki s albem Motyle, které vyšlo na konci loňského roku, uspěly v mezinárodních hitparádách. V měsíčním žebříčku World Music Charts Europe (WMCE) zveřejněném na začátku února jsou Tara Fuki na druhém místě. V celosvětovém Transglobal World Music Chart (TWMC) jsou sedmé. Podobného úspěchu interpret z České republiky ještě nedosáhl. ČTK o tom za vydavatelství Indies Scope informoval Přemysl Štěpánek.

"Velmi nás takové ocenění těší. Jsme rády, že nahrávka nachází své fanoušky po celém světě," uvedla Konstankiewiczová.

Žebříček WMCE každý měsíc vytváří čtyři desítky rozhlasových redaktorů z celé Evropy od roku 1991. Česká republika má nyní dva hlasy, po dlouholetém členství ČRo Vltava je od roku 2019 zastoupena i druhým rádiem Proglas.

Platformu TWMC založil v roce 2015 z americký portál World Music Central a zástupci španělského rádia Mundofonía. Měsíční žebříčky, ze kterých vychází výroční výsledek, vytváří bezmála šedesátka tvůrců rádiových pořadů, promotérů a hudebních publicistů.

Vznik alba Motyle zkomplikovala ochranná opatření proti pandemii a fakt, že hudebnice pobývají každá v jiném státě. Album se původně mělo nahrávat loni v březnu a křtít v listopadu. Nakonec ho hudebnice nahrály v červenci a koncerty spolu se křty přesunuly na jaro letošního roku. "Obáváme se, že budeme muset znovu koncerty přeložit. Těšíme se, až budeme moci sdílet naši hudbu s živým publikem," sdělila Konstankiewiczová.

Z deseti skladeb na nové nahrávce Tara Fuki jsou tři nezvykle zpívané v češtině. Kromě Kdyby, která celé album otevírá, jsou to dvě závěrečné skladby, Dlouhý pád a závěrečná Samoty. Doposud v tvorbě Tata Fuki převládala polština. V řadě písní na albu Motyle hostuje jako bubeník Miloš Dvořáček.

Konstankiewiczová a Barová společně cestují, nahrávají a vystupují 20 let. Vydaly šest řadových alb (Piosenki do snu, Kapka, Auris, Sens, Winna a Motyle) a v roce 2015 výběr The Best of Tara Fuki. Na jejich nové album se čekalo šest let. Hudbu zpívajících violoncellistek Tara Fuki tvoří improvizace na pomezí mnoha hudebních žánrů. Spolupracovaly s jazzovou skupinou Vertigo-kvintet a koncertují po celé Evropě. Získaly ocenění Akademie populární hudby v kategoriích Alternativní hudba - World music a Objev roku za rok 2001. Za album Auris získaly žánrovou cenu Anděl 2007 v kategorii world music.