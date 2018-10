Praha - Vydavatelé hudby vedle CD a digitálních formátů stále častěji nabízejí vinyly s popovou i klasickou hudbou tuzemských a zahraničních hudebníků. Prodeje vinylových desek se v minulém roce zvýšily o 38 procent a na celkových příjmech hudebního trhu se podílely šesti procenty. Náklady spojené s výrobou vinylů jsou přitom tak velké, že se v kombinaci s nízkým prodejním potenciálem může pro vydavatele jednat o ztrátovou záležitost. Vyplývá to z vyjádření odborníků pro ČTK. Obvyklá cena vinylové desky je 399 až 499 korun.

"Vinyly jsou pro nás z velké části věcí prestiže a servisu pro domácí umělce. Náklady s nimi spojené jsou tak velké, že jsme často rádi, když nejsou ztrátové," sdělila ČTK ředitelka vydavatelství Supraphon Iva Milerová.

Prodej vinylů tvoří přibližně 25 procent z celkového obratu obchodu Supraphon Music Point. V současné době nabízí na vinylu například tituly Hana Zagorová Já nemám strach, Olympic Trilobit, Karel Gott Ta Pravá nebo alba Tata Bojs.

Často se také objevují zásadní alba tuzemského popu v původních obalech společně s verzí na CD v digipackových edicích. V minulých letech to byly například Songy a Balady Marty Kubišové, Bratříčku zavírej vrátka Karla Kryla, Kuře v hodinkách od Flamenga či první album Hany Hegerové. "Letos na podzim na tento trend navážeme s tituly Eva Olmerové Čekej tiše, The Rebels Šípková Růženka a The Matadors," sdělila Milerová.

V oblasti klasiky vydává Supraphon jako vinyl dvě alba Dvořákových kvartetů a kvintetů v podání oceňovaného Pavel Haas Quartetu. Dalším aktuálním titulem na LP z klasické hudby je nahrávka Mé vlasti Bedřicha Smetany v podání České Filharmonie pod vedením dirigenta Rafaela Kubelíka z roku 1990.

"Vzhledem k tomu, že Supraphon vyváží vážnou hudbu do celého světa, věříme ve výraznější prodejní potenciál," podotkla Milerová.

Marketingový a obchodní ředitel společnosti Universal Music Miloslav Zýka řekl, že velký nárůst zájmu o vinyly firma zaznamenala už před čtyřmi lety, kdy se postupně rozšiřoval počet sběratelů speciálních edic LP nebo CD. "V poslední době už se nejedná pouze o sběratele, ale i o módní záležitost. Lidé konzumují hudbu především digitálně, CD jsou postupně na ústupu a vinyly se staly módním trendem i v mladších cílových skupinách," uvedl Zýka.

Největší obrat na vinylech Universal Music představuje zahraniční produkce, především katalogové tituly určené pro sběratele. Jde o kompletní katalogy například Beatles, Rolling Stones, U2, Nirvany či Eltona Johna. Oblíbené jsou i reedice starých jazzových nebo swingovych nahrávek Franka Sinatry, Elly Fitzgeraldové i aktuálních Diany Krallové a Norah Jonesové.

"Samostatnou kapitolou je vydávání domácích alb na vinylech. Novinkové tituly mají většinou verzi digitální, CD a také LP jako například nahrávky Xindla X nebo Mira Žbirky," dodal Zýka.

Vinyly nevydávají pouze velké firmy. Třeba kapela Tichá dohoda si po EP The Soulmates Tribute Project - Vol.1 a LP Kladno - Manchester sama vydala třetí vinyl LP Hlasitá revoluce, který pokřtí při vystoupení na Beatfestu 25. prosince v pražské Lucerně. "Pomineme-li úzkou skupinu skalních hifistů, dýdžejů a vinylářů, je dnešní návrat k tomuto nosiči především známkou lifestylu. Vedle toho, že digitální hudba sice hraje z každého počítače či mobilu, nelze si na ni "sáhnout". Vlastnit nám drahé umělecké dílo je naší přirozeností. To, co máme rádi, chceme i mít. Proto unikátní nosiče nezanikly a nezaniknou, jako nezanikly obrazy i přes vznik fotografie či dokonce filmu. LP má díky svému formátu i mnohem větší a tudíž jaksi "hmatatelnější" obal," uvedl lídr Tiché dohody Dan Šustr.