Vila Větrný zámek nad Pelhřimovem by mohla být časem přístupná

Pelhřimov - Stovky lidí přilákala mimořádná prohlídka vily Větrný zámek na vrchu Křemešník nad Pelhřimovem. Vilu začal stavět v roce 1930 podle projektu Kamila Hilberta, jenž se podílel na dostavbě chrámu svatého Víta na Pražském hradě, sochař Josef Šejnost. Není ale dokončená. Naposledy byla otevřená před třemi lety. Vyžaduje opravy za miliony korun, výhledově by její část mohla být přístupná lidem. ČTK to řekli ředitel společnosti Matice Křemešnická Vít Škoda a správce vily Jiří Blažek.

Zájemci se do vily podívali při tříkrálovém pochodu na Křemešník, který byl spojený i s prohlídkou kostela Nejsvětější Trojice. Lidé se dostali na dvůr i do podzemí. "Byl takový nával, že prohlídek muselo být více, 200 až 300 lidí. Počasí krásné, sluníčko hezky svítí," řekl Škoda.

Podle Blažka budova zatím není připravena na velké prohlídky. Současným majitelem je Jiří Kovář. "Jedna věž je opravená. Teď spadla opěrná zeď, tak se řeší projektová dokumentace. Pan Kovář by to chtěl uvést do původního stavu, který pan Šejnost historicky plánoval. Dnes je to ve stavu po stavebních úpravách z 90. let. První teď je, aby spodní část byla obyvatelná," řekl Blažek. Do vily je přivedena voda, částečně elektřina.

Jiří Kovář koupil nedostavěný Větrný zámek před několika lety v dražbě. Z původních více než tří milionů korun klesla vyvolávací cena na méně než milion. Kovář vlastní stavební firmu, která opravuje historické budovy, uvedla již dříve Mladá fronta Dnes. "Je snaha, aby byla vila částečně přístupná pro veřejnost," řekl ČTK Blažek.

Větrný zámek je nedokončený. Stavět ho začal v roce 1930 sochař Josef Šejnost (1878 - 1941) pocházející z nedalekého Těšenova. Na věži zámku sedí sedm skleněných havranů, připomínají pohádku o sedmi bratrech. Šejnost chtěl ve vile vybudovat muzeum svých medailí, zůstalo ale jen u plánů. Inspirací ke stavbě měl být středověký hrad se dvěma věžemi.