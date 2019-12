Viktoriiny vodopády se kvůli suchu zmenšily nejvíce za desetiletí

Harare/Lusaka - Kvůli nejhoršímu suchu za poslední desetiletí se zmenšily Viktoriiny vodopády na hranici Zambie a Zimbabwe oproti normálnímu stavu na pouhý potůček, napsala agentura Reuters. Místní se nyní obávají, že pokud změny klimatu povedou k častějším a výraznějším suchům, přijde region o jednu z hlavních turistických atrakcí, kterou ročně navštíví asi milion lidí.

Na místě je v současné chvíli nezvykle vidět velká část kamenné stěny, přes níž za normálních okolností na kilometrové šířce padá řeka Zambezi do více než 100 metrů hlubokého kaňonu. Průtok Zambezi vždy kolísá v závislosti na ročním období, současný pokles hladiny je však podle místních nevídaný.

"V předchozích letech, když bylo sucho, tak to nebylo do takovéhle míry. Něco takového tady vidíme poprvé," řekl prodejce turistických suvenýrů, který má obchod v blízkém městě na zambijské straně. Tu se sousedním Zimbabwe spojuje jeden z pouhých čtyř silničních mostů na celém toku Zambezi. "Dotýká se nás to, protože klienti to uvidí na internetu... A už nebudeme mít tolik turistů," dodal.

"Na moc vody to nevypadá," podotkl návštěvník z Německa při pohledu na vyschlé vodopády. "Pár kamenů na skále a mezi nimi teče trochu vody," popsal situaci student.

Místní vodohospodářské úřady uvádí, že nynější průtok Zambezi je nejmenší, jaký zaznamenali od roku 1995 a je hluboko pod dlouhodobým průměrem pro toto období roku. Prezident Zambie Edgar Lungu situaci nazval "neúprosnou připomínkou toho, co klimatická změna způsobuje našemu životnímu prostředí".

Vědci ale vyzývají k opatrnosti při svádění současného stavu jen na klimatickou změnu. Nízký stav řeky je podle nich běžným úkazem. Klimatická věda by se měla podle badatelů řídit daty za desetiletí a ne za jednotlivá léta.

V tomto případě je však podle vědců zarážející, jak často se v poslední době v oblasti vyskytují velká sucha - poslední bylo teprve před třemi lety. A s tím, jak se při nich řeka otepluje, se z ní následně odpařuje více vody.

Podle expertů klimatické změny v oblasti zřejmě způsobují pozdější příchod monzunových dešťů, stále prudší průtrže, které krajina nedokáže dostatečně zadržet, a delší období sucha. To všechno může mít souvislost s extrémními výkyvy hladiny řeky.