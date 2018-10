Praha - Některé akce připomínající 100 let od vzniku Československa omezí o víkendu městskou hromadnou dopravu v Praze. Největší změny si vyžádá vojenská přehlídka na Evropské třídě, další omezení čeká MHD kvůli videomappingu na budově Národního divadla a ohňostroji z Letné. Pražský dopravní podnik o tom dnes informoval na webu.

Zhruba hodinová přehlídka ozbrojených složek se uskuteční v neděli od 14:00, večer předtím bude generální zkouška. Kvůli přehlídce nebudou jezdit tramvaje v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů, a to v sobotu 27. října od 20:00 do půlnoci, v neděli pak od zhruba 09:00 do 18:00. Pravidelné linky pojedou po objízdných trasách. "V trase Divoká Šárka - Nádraží Veleslavín - Bořislavka - Vozovna Střešovice - Prašný most - Hradčanská je zavedena náhradní autobusová doprava X20," uvedl dopravní podnik.

Omezen bude v okolí Evropské třídy také provoz autobusů - s jinou trasou musejí v sobotu večer a v neděli přes den počítat cestující linek 108, 143, 149 a 180. Zastávka Dejvická pro linky 107, 116, 147, 160, 340, 350 a 355 bude přemístěna do ulice Jugoslávských partyzánů, k výjezdu z autobusového obratiště. V obou směrech bude zřízena zastávka Lotyšská.

V době přehlídky bude posílen provoz metra A, vlaky budou jezdit každé 3,5 minuty, další linky plánuje dopravní podnik posilovat operativně. Stanice Dejvická bude v provozu, uzavřeny ale budou tři výstupy vedoucí na Evropskou.

Kvůli videomappingu na Národním divadle, které budou moci zájemci sledovat ze Střeleckého ostrova či mostu Legií, nebudou v neděli přibližně od 17:30 do půlnoci v obou směrech tramvaje mezi Újezdem, Národním divadlem a Jiráskovým náměstím. Odklon se dotkne linek 3,5, 9, 17, 22 a 23.

Vrcholem víkendových oslav bude ohňostroj, který v neděli zastaví tramvaje 14 a 17 od zhruba 18:15 hodin do 20:15 mezi zastávkami Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most. Autobusová linka 207 bude v úseku Staroměstská - Dlouhá třída odkloněna přes Malostranskou a Čechův most. "Pro dopravu v centru města doporučujeme využívat především linky metra. V případě potřeby bude provoz metra posílen," upozornil dopravce.