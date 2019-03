Praha - Víkendová návštěvnost lyžařských středisek v Česku byla o víkendu kvůli větru a dešti slabší než obvykle. Na řadě sjezdovek se přitom i po mimořádně teplém týdnu stále drží až kolem metru sněhu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli skiareálů. Podle některých z nich jde z pohledu návštěvnosti o nejhorší víkend sezony.

Třeba na Špičáku na Šumavě je podle člena tamní horské služby Ladislava Vybírala stále asi 120 centimetrů sněhu a na Jezerní hoře dokonce až dva metry. Kvůli špatnému počasí byl však nakonec zájem lyžařů o víkendu velmi slabý, uvedl Vybíral. Některé areály proto částečně zastavily vleky a lanovky. Na Zadově a Lipně jsou stále desítky centimetrů sněhu, ale v zadovském areálu Kobyla i ve Skiareálu Lipno se za víkend vystřídalo jen několik stovek lyžařů. Jindy do těchto středisek za víkend dorazí i několik tisíc lidí.

Silný vítr již v sobotu zastavil část lanovek v Krušných horách a kvůli počasí nejezdily ani dnes. Například ve středisku na Klínovci dnes provozovatelé odvolali večerní lyžování. Navíc pomalu končí jarní prázdniny v Česku i Německu, a na horách tak není moc turistů.

Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších posílil víkendovou návštěvnost Světový pohár žen ve sjezdovém lyžování, který se konal v pátek a sobotu. Kromě diváků poháru do střediska přijelo za víkend asi 10.000 lidí. Zhruba stejný počet lidí dorazil i do SkiResortu Černá hora - Pec. I návštěvnost těchto velkých a vyhledávaných areálů ale poznamenaly vítr a déšť. Do Špindlerova Mlýna a SkiResortu Černá hora - Pec totiž za lepšího počasí dorazí za víkend i dvakrát více lidí.

V Jesníkách leží i po oteplení desítky centimetrů sněhu. Například v Přemyslově je ho až 90 centimetrů, ale návštěvnost byla přesto podle provozovatelů areálu podprůměrná. Na propad návštěvnosti si stěžovali i vlekaři v Koutech, kde přitom mají až 1,5 metru sněhu.

V Beskydech už některé níže položené areály ukončily kvůli malé vrstvě sněhu provoz, ale ve vyšších polohách jsou pořád sněhu desítky centimetrů. Třeba na Horní Bečvě a Kohútce je sněhová pokrývka až kolem půl metru. I tam však byla víkendová návštěvnost slabá.

Ve středních Čechách dnes ukončil sezonu skiareál v Kvasejovicích na Příbramsku. Areál Šibeniční vrch u Mnichovic nedaleko Prahy ukončí provoz příští neděli a středisko v Chotouni u Prahy chce udržet provoz až do konce března. Na Vysočině přeruší v příštím týdnu provoz sjezdovka na Křemešníku u Pelhřimova. Vlek na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí byl dnes kvůli dešti mimo provoz, znovu se rozjede v pondělí. Bez omezení fungují zbývající dvě sjezdovky v kraji na Šacberku u Jihlavy a Harusově kopci u Nového Města na Moravě. I jejich návštěvnost však byla kvůli špatnému počasí nízká.