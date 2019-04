Praha - Jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) i návštěvu česko-vietnamského podnikatelského a investičního fóra má dnes v Praze na programu vietnamský předseda vlády Nguyen Xuan Phuc. Do Česka ho doprovodila delegace 45 podnikatelů, jedním z hlavních témat cesty jsou obchodní a hospodářské vztahy.

Babiš pozval Xuan Phuca k návštěvě letos v lednu, kdy se setkali na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Babiš tehdy mimo jiné požádal svého vietnamského kolegu o zrušení víz pro Čechy při pobytech do 15 dní, což by podle něj pomohlo turistice. Žádný příslib zrušení víz ani termín, kdy by se tak mohlo stát, ale na lednovém jednání nezazněl.

Podle Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu v Česku. Podle tuzemských statistik v roce 2017 Česko do Vietnamu vyvezlo zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,35 miliardy korun).