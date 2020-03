Vietnamci v Česku se zapojili do boje s novým koronavirem

Praha - Vietnamci v České republice se zapojili do boje s onemocněním COVID-19. Nabízejí hasičům, policistům či záchranářům kávu či nápoje zdarma, šijí roušky či finančně i materiálně pomáhají nemocnicím. I když mnozí jakožto cizinci nemají nárok na finanční kompenzace od státu, Vietnamci podle Minh Maie, koordinátora z organizace Viet Up, opatření vlády vítají a respektují. Někteří lidé si naopak stěžují na to, že se v některých vietnamských večerkách prodávají předražené dezinfekční gely a roušky. Podle ministerstva financí však jejich cena není regulovaná státem a může být jakákoliv.

"Vietnamci pomáhají našim nemocnicím, IZS i občanům materiálně i finančně jako jediní cizinci u nás. Dokazují touto svojí konkrétní pomocí, že Česká republika je pro ně druhým domovem," řekl ČTK čestný předseda a mluvčí Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

Mnozí majitelé večerek po celé zemi podle Minh Maie označili své obchody červeným srdíčkem na znamení, že členové integrovaného záchranného systému (IZS) dostanou čaj, kávu či jiné občerstvení zdarma. V Ústeckém kraji se Vietnamci skládají na nákup plicních ventilátorů pro Masarykovu nemocnici. V Praze i dalších městech Vietnamci šijí roušky, které putují k lékařům, policistům či seniorům. Například přes 200 švadlen v rámci organizace Viet Up nyní šije roušky pro pražské nemocnice, vietnamští obyvatelé Jižního Města v Praze předali radnici Prahy 11 látkové roušky 23. března pro potřeby tamních domovů seniorů. Uvedli to nezisková organizace Viet Up, která se věnuje soužití české společnosti a vietnamské diaspory v Česku, a městská část Praha 11 na svých facebookových profilech.

Vládní opatření budou mít vliv i na ekonomickou situaci vietnamské minority v Česku. Uzavření provozoven postihlo podnikatele v pohostinství, obchodníky s obuví či textilem i pracovníky v salonech krásy či nehtových studiích. Dotkne se i nejnovější vlny vietnamských migrantů, kteří pracují v továrnách, kde se dá podle koordinátora aktivit Viet Up očekávat redukce pracovních míst.

Mnoho Vietnamců, žijících a pracujících v Česku, jsou občany Vietnamu. Nevztahuje se tedy na ně nárok na finanční kompenzace. "V případě potřeby budeme žádat vládu, aby při kompenzacích zohlednila to, jak Vietnamci jako jediní cizinci v Česku pomáhají," řekl dnes Winter.

V některých večerkách či obchodech s potravinami je stále možné zakoupit dezinfekční gely či ochranné pomůcky, a to mnohdy za vysoké ceny. "Nelze říci, že jsou tyto gely či roušky předražené. Jejich prodejní cena není omezena žádnou vládní vyhláškou či jinou právní úpravou," řekl dnes na dotaz ČTK mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich. Dodal, že ČOI nemá kontrolu gelů, u nichž nebyla stanovena maximální cena, v kompetenci.

Cenovou regulaci ochranných pomůcek má na starost ministerstvo financí a dohlíží na ni specializovaný finanční úřad. Maximální prodejní cena je podle zástupce mluvčího ministerstva Jakuba Vintrlíka nyní určena pouze u respirátorů FFP3 a u dalších ochranných pomůcek se nepředpokládá. "K regulaci přistupujeme na základě požadavku příslušných resortů a v současnosti neevidujeme žádný požadavek na regulaci dalších takových komodit," řekl dnes ČTK Vintrlík.

Vietnamci jsou třetí nejpočetnější menšina po Slovácích a Ukrajincích, v Česku jich podle ČSÚ na konci roku 2018 žilo 61.000.