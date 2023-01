Videostream ČTK z volebního štábu Petra Pavla

Praha - ČTK bude dnes od 14:00 vysílat živě video z volebního štábu kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Jeho příjezd se očekává ve 14:30, v 15:00 by měl vystoupit pro média. Jeden z favoritů volby Petr Pavel vhodil hlas do urny v pátek v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku. Jeho cílem je postup do druhého kola volby a úspěch v něm. Pavel to řekl novinářům, když odvolil. Volil sebe. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory.

Podotkl, že asi nebude překvapením, že volil sám sebe a vyzval lidi, ať přijdou k volbám a vyjádří svůj názor. Kampaň podle něj byla korektní. "Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech," řekl na dotaz, proč je důležité jít k volbám. Podotkl, že by různost názorů nevadila, kdyby skupiny s odlišnými postoji byly s to spolu mluvit. "Schopnost komunikace trochu ztrácíme i kvůli přístupu politických špiček ... a teď nemám na mysli současnou vládu," podotkl.