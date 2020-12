Videokonference rozpoutaly zájem o plastické operace

Washington - Ačkoliv pandemie covidu-19 připravila řadu lidí o práci, plastičtí chirurgové mají v posledních měsících plné ordinace a musí posilovat svoje kapacity. Nebývalý zájem o úpravu zevnějšku přitom podle listu The Washington Post souvisí s masivním rozšířením videokonferencí, jejichž prostřednictvím spolu lidé v izolaci stále častěji komunikují.

Podle lidí z oboru se při pandemii sešla řada okolností, které společně výrazně zvýšily poptávku po estetických chirurgických zákrocích. Mnoho lidí komunikuje denně prostřednictvím webkamer, které často neposkytují příliš lichotivý úhel pohledu na vlastní obličej. Dlouhotrvající izolace poskytuje možnost jednoduššího a diskrétnějšího zotavení po operaci a lidé, kterým dočasně opuchne tvář po zákroku, ji mohou bez obav na veřejnosti ukrývat v roušce bez přilákání nežádoucí pozornosti. Mnohým rovněž kvůli omezení dopravy zbyly finance, které by normálně vynaložili na dovolené.

Někteří plastičtí chirurgové proto musí výrazně zvyšovat svoje kapacity a prodlužovat pracovní dobu. Zájem o aplikaci botoxu či výplní v obličeji podle jednoho chirurga v Cincinnati vzrostl v poslední době o 90 procent, přičemž devět z deseti lidí tvrdí, že si nedokonalostí na svém obličeji všimli právě při videokonferencích. Jason Champagne z kliniky v Beverly Hills pak tvrdí, že lidé nyní nejvíce žádají vylepšení brady, čelisti a krku, což jsou části obličeje, které nejvíce zdůrazňuje kamera notebooku položeného na stole.

Psychologové nicméně varují, že narychlo učiněné rozhodnutí o plastické operaci založené na dosud nepoznané životní situaci mnoha pacientům nepřinese dlouhodobou spokojenost. "Zákrok inspirovaný Zoomem (aplikace pro videokomunikaci - pozn. ČTK) může vycházet z nové reality a varovala bych před úsudkem, který v ní učiníme o našem vzhledu," řekla psycholožka Robin Hornsteinová.

"To, jak vypadáte, nemá na váš život takový dopad, jaký byste mysleli," řekl další psycholog Michael Mazius. "Pokud se vám líbí, jak po operaci vypadáte, a dodá vám to nové sebevědomí, není příliš pravděpodobné, že vám to sebevědomí vydrží, pokud jste nějakým smysluplným způsobem nepozměnili strukturu vaší mysli," dodal.