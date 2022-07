Videoklipy už nejsou bonusem, avizují nové desky nebo vycházejí jen k singlům

Praha - Zatímco v minulosti měly hudební videoklipy úlohu jakéhosi dodatečného bonusu k vydaným albům, dnes je tvůrci natáčejí ještě před vydáním nových desek, často pouze k singlům. Například skupina Support Lesbiens vydává po téměř dvou letech novinku Sins, která je zároveň předzvěstí nového alba chystaného na konec tohoto roku. Xindl X ve spolupráci s Kubou Rybou z punkrockové kapely Rybičky 48 zase doprovázejí videoklipem skladbu Pravda, ve které se pustili do kritiky dezinformátorů.

"Tahle píseň je o všech možných lidech, co po sítích šíří fake news, často aniž by věděli, komu tím slouží," uvedl k textu Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. "Nemůžeme jen tak předkládat svoje názory jako fakta, nebo něčí názory jako fakta přijímat. Obzvlášť ne v dnešní době, kdy jsou sociální sítě hojně využívány jako nástroj mnoha politických a zájmových skupin," dodal.

Také kytarová kapela November 2nd v čele se zpěvačkou Alexandrou Langošovou přichází s novým videoklipem. Ke skladbě I Feel Love ho natočil režisér a kameraman Richard Řeřicha. Děj zasadil do prostředí lesa deformovaného neonovým digitálním světlem, ve kterém ožívají hračky z dětství. Písnička, která se objeví na připravovaném čtvrtém albu kapely, zazní i 11. července na Špilberku, kde November 2nd zahrají jako host britské kapely Skunk Anansie. "Video je oslavou neonového digitálního světa s archetypálními modely postav z dětských nočních můr. V tomto bizarním 'Snu noci svatojánské' se snoubí analogové snímání prostřednictvím optiky 70. let a barvené chemie digitálního řetězce, který nabízí současnost," uvedl režisér Řeřicha.

Hudebníci ve svých nových videoklipech zpívají o různých tématech. Odlehčený klip vznikl k letnímu singlu Rodinný typ písničkáře Pokáče. "Ve svých písních vždy zpracovávám témata, která se mi v životě dějí. Před rokem a čtvrt se nám s manželkou narodilo první miminko, a teď je tedy pro mě aktuální rodinný život. Předtím jsem psal písničky o tom, že chci změnit svět nebo že chci být slavný, ale nyní vnímám svět z jiné perspektivy," uvedl Pokáč.

Zpěvák, bubeník a kytarista David Koller nabízí novou píseň Není o čem. Stejně jako tomu bylo v případě předchozích čtyř skladeb My se vám ozveme, Planeta bez paměti, Vězenkyně a Pouta i tato píseň dostává rovnou obrazovou podobu. Píseň vytvořila autorská a producentská dvojice Jan Vávra a Matěj Belko, režisérem klipu je Ondřej Kudyn. "Skladba Není o čem je kvalitní pop okořeněný expresivním klipem," uvedl Koller, který novou skladbu představí na letních koncertech.

K titulní skladbě alba Džus noci skupiny Mig 21 vznikl klip, v němž jsou všechny animace postav a části prostředí ručně kreslené. "Možná jste si při poslechu písně Džus noci nedokázali doposud představit, jak ten nápoj vypadá, chutná a jaké účinky vlastně vyvolává. My to taky netušili a netušili jsme ani, že to netušíme. To až díky mladým nadšeným bláznům z ostravského studia Dart Production jsme se to dozvěděli, páč nám na to vyrobili klip," prohlásil frontman kapely Jiří Macháček.