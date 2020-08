Vídeň varuje před cestami do Španělska, Slovensko rozmlouvá Prahu

Zdravotníci přivážejí jednoho z nakažených pacientů koronavirem do Fakultní nemocnice v Brasílii (na snímku z 5. srpna 2020).

Brasília/Berlín - Letošní sezona letních dovolených je v Evropě kvůli koronavirové pandemii stále komplikovanější. Rakousko dnes rozšířilo varování před cestami do Španělska o Baleárské ostrovy. Vídeň přitom sklidila kritiku ze strany Záhřebu kvůli předchozímu nečekanému rozhodnutí zařadit mezi rizikové země celé Chorvatsko. Slovensko zase doporučilo zvážit cesty do několika evropských regionů včetně Prahy. Některé země včetně Francie opět zpřísňují protiepidemická opatření a kancléřka Angela Merkelová varovala, že to čeká i Německo, pokud lidé nebudou respektovat odstupy a dodržovat nošení roušek.

Rakousko dnes vyhlásilo nové varování před cestami do celého Španělska s výjimkou Kanárských ostrovů. Od pondělí se tak Rakušané při návratu z Mallorky či Ibizy budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo je čeká karanténa. Pro cestující z pevninského Španělska do Rakouska omezení platí už od 10. srpna.

Chorvatský velvyslanec ve Vídni Daniel Glunčić kritizoval rakouskou vládu za "bleskové rozhodnutí", kterým zemi na Jadranu od pondělí zařadila jako celek do skupiny rizikových států. Podle něj se omezení mělo týkat jen lokálních ohnisek nákazy, jako jsou Makarská riviéra či ostrov Pag.

Mnoho Rakušanů se ještě před nedělní půlnocí snažilo narychlo dostat z Chorvatska, aby se vyhnuli povinnosti absolvovat test na koronavirus či uchýlit se do desetidenní karantény. Způsobili tak dopravní kolaps.

Slovenské ministerstvo zahraničí doporučilo občanům zvážit kvůli koronaviru cesty do některých oblastí v zemích, s nimiž má Slovensko jinak volný režim cestování. Je mezi nimi nově i Praha, některé oblasti Chorvatska a Francie a nebo také celá Belgie.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes varovala veřejnost, že pokud se šíření koronaviru nepodaří udržet pod kontrolou, je třeba počítat se zpřísněním protikoronavirových opatření. Kriticky se vyslovila o lidech, kteří se do Německa vracejí z rizikových oblastí a nedodrží karanténu. "V posledních třech týdnech se v Německu počet případů zdvojnásobil, to je vývoj, který nemůže pokračovat," řekla kancléřka. V Německu se v posledních dnech počty nově nakažených pohybovaly nejčastěji kolem 1400.

Francouzská ministryně práce Élisabeth Borneová dnes oznámila, že země od 1. září zavede povinnost nošení roušek na pracovišti s výjimkou samostatných kanceláří. Francie dnes ohlásila 2238 nově nakažených, ale v předchozích dnech jich bývalo i více než 3000. Nošení roušek bylo dosud povinné pouze v případech, že lidé nemohli dodržovat předepsaný rozestup alespoň jeden metr.

Mimo Evropu je situace dál vážná hlavně na americkém kontinentu. V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 19.373 potvrzených případů nákazy koronavirem a 684 lidí s covidem-19 zemřelo. Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je po Spojených státech co do počtu nakažených i mrtvých druhou nejpostiženějších zemí světa: od počátku epidemie se virem SARS-CoV-2 nakazilo více než 3,3 milionu lidí a zemřelo 108.536 infikovaných.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zdůraznila, že v boji proti pandemii musí svět přestat s "nacionalismem" ohledně snah o získání koronavirové vakcíny. Podle Bruce Aylwarda, hlavního poradce šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, se proočkování světové populace musí uskutečnit ještě letos. Podle něj se tím předejde mnohým komplikacím v boji proti koronaviru.

Nyní je ve světě v různých stupních vývoje kolem 150 možných očkovacích látek, zhruba 20 z nich se už testuje na lidech v rámci klinických studií.