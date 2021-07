Více než 40 procent lidí s koronavirem o nákaze neví, tvrdí němečtí vědci

Berlín - Více než 40 procent lidí infikovaných koronavirem o nákaze neví. Zjistili to vědci z univerzitního lékařského centra v německé Mohuči. Kvůli studii zkoumali nákazu v západoněmeckém městě a v sousedním okrese Mohuč-Bingen.

K deseti lidem, kteří byli evidováni jako nakažení, je třeba připočíst zhruba osm osob, které jsou infikovány nevědomky, řekl koordinátor studie Philipp Wild. Muži přitom mají virus SARS-CoV-2 nevědomky častěji (44,2 procenta) než ženy (40,6 procenta).

Studie se od října 2020 do konce června 2021 zúčastnilo zhruba 10.520 lidí ve věku od 25 do 88 let. Pro daný region jsou výsledky reprezentativní. Základem výzkumu byly PCR testy a také protilátkové testy, které mají za úkol zjistit, zda už člověk covid-19 prodělal.