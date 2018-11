Vojenský historický ústav v Praze převzal 21. listopadu 2018 do své muzejní sbírky vojenský transportní letoun Douglas DC-3 Dakota. Exponát byl ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem kompletně zrestaurován, opravy trvaly tři čtvrtě roku.

Praha - Vojenský historický ústav (VHŮ) obohatil svoji muzejní sbírku o slavný vojenský transportní letoun Douglas DC-3 Dakota. Exponát byl ve spolupráci VHÚ s Vojenských technických ústavem (VTÚ) kompletně zrestaurován. Opravy trvaly tři čtvrtě roku. Na slavnostním předání na základně dopravního letectva Praha-Kbely to ČTK řekli plukovník generálního štábu VHÚ Aleš Knížek a ředitel VTÚ Jiří Protiva.

"Spolupráce Vojenského technického ústavu a Vojenského historického ústavu se stává už tradicí a velice mě těší. Dakota byla před opravou v dezolátním stavu a práce na ní zabraly více jak 4500 hodin. V současné době jsme ji repasovali do kamufláže odpovídající stavu těsně po druhé světové válce," řekl ČTK Protiva.

"Oceňuji, že VTÚ se může věnovat nejen moderním technologiím a inovacím, ale že se dokáže také dívat zpět na historickou techniku a uvést letoun, jako je třeba právě Dakota, do dobrého stavu," dodal Protiva. Letoun bude v muzejní sbírce VHÚ sloužit jako výstavní exponát, letuschopný však již nebude.

Letadlo zakoupilo na začátku 90. let Letecké muzeum Kbely v USA. Stroj svoji poslední cestu podnikl v roce 1991 na Memorial Air Show v Roudnici nad Labem. Poté se jeho stav zhoršoval. První renovací prošel v roce 2003. Po dobu 13 let sloužil jako exponát vystavený před sídlem českých aerolinek na letišti v Ruzyni. K opravám a expoziční přípravě do podoby, ve které jej dnes zástupci obou podniků představili, ho převzal VHÚ vloni.

Douglas DC-3 je dvoumotorový vrtulový dopravní letoun, který dle slov zástupců VHÚ a VTÚ způsobil ve 30. a 40. letech 20. století revoluci v letecké dopravě. První letadlo tohoto typu vzlétlo 17. prosince 1935 na letišti v Santa Monice. Výroba zahrnovala jak civilní, tak armádní kusy. Název Dakota letadlo získalo od britské RAF, když si objednala vojenskou