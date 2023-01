Věžičku na domě v Šumperku zdobí funkční orloj, vznikal přes deset let

Netradiční orloj ve věžičce nad dílnou ve vilové čtvrti v Šumperku, 5. ledna 2023. Autorem je Miroslav Nečas a částečnou kopii s astrolábem podle vzoru staroměstského orloje v Praze sestrojoval deset let. Zarytý Moravák přidal reliéfy svatých Cyrila a Metoděje s datem příchodu na Moravu, moravskou orlici a ratolesti švestek. Apoštoly nahradil figurkami představující různá řemesla. Orloj odbíjí každou celou hodinu od osmi ráno do šesti večer. Dílo obdivují návštěvníci, kteří sem zavítají.

Netradiční orloj ve věžičce nad dílnou ve vilové čtvrti v Šumperku, 5. ledna 2023. Autorem je Miroslav Nečas a částečnou kopii s astrolábem podle vzoru staroměstského orloje v Praze sestrojoval deset let. Zarytý Moravák přidal reliéfy svatých Cyrila a Metoděje s datem příchodu na Moravu, moravskou orlici a ratolesti švestek. Apoštoly nahradil figurkami představující různá řemesla. Orloj odbíjí každou celou hodinu od osmi ráno do šesti večer. Dílo obdivují návštěvníci, kteří sem zavítají. ČTK/Peřina Luděk

Šumperk - Jeden z rodinných domů v Šumperku se může pochlubit funkčním orlojem. Ve věžičce vybudované na střeše garáže si jej sestavil dvaasedmdesátiletý Miroslav Nečas, inspirací mu byl orloj na Staroměstské radnici v Praze. V měřítku 1:3 zachytil věrně jeho astroláb, historický astronomický přístroj, Nečasův orloj má však navíc moravské prvky včetně vyobrazení švestek pro pálení slivovice. Orlojem také místo apoštolů putují postavy představující tradiční řemesla. Cenné informace při sestrojování orloje získal jeho šumperský tvůrce přímo od správce staroměstského orloje Petra Skály.

Orloj vyrostl na místě, kde na původní větrací věžičce visely hodiny, kterými se kolemjdoucí řídili zhruba 15 let. "Když jsem šel před 13 lety do důchodu, řekl jsem si, že si tam udělám místo toho zvonkohru. Ta by se však tam nevešla, proto jsem věžičku přestavěl na větší. A když už to došlo tak daleko, pustil jsem se nakonec do orloje," řekl dnes ČTK Nečas.

Jako inspiraci si vzal pražský orloj, ostatní je podle jeho slov jeho fantazií v moravském stylu. Při sestrojování orloje využil senior zkušeností a cenných rad pražského orlojníka Petra Skály. "Začal jsem s tím před deseti lety. Jenže poté koupil syn barák, kde jsem strávil při kompletní rekonstrukci pět let, poté koupil barák synovec. A do toho se lidé pořád ptali, kdy už to bude. Loni na jaře jsem se už naštval a pustil jsem se do orloje znovu, ať to nemusím pořád poslouchat. A nakonec jsem to dotáhl do konce," popsal Nečas.

Při sestrojování orloje přitom muž řady profesí, jehož zahradu zdobí výtvory všeho druhu včetně mašinky Tomáše či speciálního zemního úkrytu na lahváče, nenarazil na nic, s čím by si neporadil. "Astroláb je téměř na 90 procent vizuálně shodný s pražským, nuance jsou jen v číslicích. Ale jsme na Moravě, proto je v moravském stylu - nechybí Cyril a Metoděj s datem jejich příchodu na Moravu, nahoře je moravská orlice, po boku jsou šumperské znaky, a abych se odlišil od Pražáků, pozlacený kohout, symbol dne, tam je, ale nekokrhá. Místo něj je dole umístěna sova, která produkci ukončí máváním křídel," uvedl Nečas.

Orloj zdobí také smrtka, která při pohybu figurek zvoní na zvoneček. "Figurky chodí jak v Praze, tedy z boku, otočí se čelem a poté se otočí bokem a odejdou. Místo apoštolů jsem do orloje umístil tradiční řemesla - například sedláka nebo rybáře s podběrákem. Figurky jsem posháněl po internetu, ale netvrdím, že v budoucnu, pokud ještě budu po tomto světě šlapat, se nepokusím o figurky svoje," dodal Nečas.

Šumperský orloj je až na malé detaily funkční, v pohybu a v doprovodu zvonkohry je vždy v celou hodinu. Již nyní se stává turistickou atrakcí, lidé si jej fotí z přijíždějících aut nebo se zastavují na chodníku. Podle jeho tvůrce by měl znít denně od 08:00 do 18:00, tedy do klekání. "Sousedé jsou zatím pozitivní, uvidíme, co budou říkat, až se naplno rozjede," dodal s úsměvem Nečas.