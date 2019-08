Většinu Česka čeká silný déšť, Moravě hrozí bouřky s kroupami

Praha - Silný déšť hrozí od dnešního odpoledne do středečního rána na většině území Čech a na severozápadě Moravy a Slezska. Místy může napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční. Na Moravě navíc hrozí večer a v první polovině noci bouřky s kroupami, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav.

"Očekáváme vydatný déšť, při kterém se od úterního odpoledne do středečního rána mohou vyskytnout srážkové úhrny 10 až 30 milimetrů, ojediněle kolem 50 milimetrů, a to i za kratší dobu" uvedli meteorologové. Opatrní by podle nich měli být zejména motoristé, protože stékající voda může místy zaplavit silnice.

Varování před deštěm platí pro celé Čechy s výjimkou Karlovarského, Ústeckého a západní poloviny Libereckého kraje. Vydatný déšť může dále zasáhnout západní část Českomoravské vrchoviny. Na Moravě platí výstraha meteorologů pro severní polovinu Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje.

Pro většinu území Moravy také platí výstraha před silnými bouřkami, které může provázet krupobití. Riziko představují i nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, které mohou lámat větve a odnášet neupevněné předměty.

Meteorologové v souvislosti s očekávanými bouřkami varují i před možností zatopení níže položených míst jako jsou podjezdy či sklepy. Ojediněle může déšť rozvodnit menší toky.