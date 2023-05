Většina zemí Rady Evropy chce registr škod na Ukrajině, proti je Maďarsko

Reykjavík - Okolo čtyř desítek členských zemí Rady Evropy na končícím summitu v Reykjavíku podpořilo vznik registru škod, které Ukrajinci utrpěli v důsledku ruské agrese. Připojí se k němu také Evropská unie nebo Spojené státy. Zřízení tohoto nového orgánu Rady Evropy naopak nepodpořilo Maďarsko, Srbsko nebo Turecko.

Rada vznik registru považuje za jedno z hlavních opatření, jak Rusko pohnat k odpovědnosti za skoro rok a čtvrt roku trvající vojenskou invazi na Ukrajinu.

"Jde o klíčovou součást reakce Rady Evropy na ruskou agresi," řekl český prezident Petr Pavel a dodal, že ke vzniku registru škod přispěla i česká diplomacie. Do registru, který bude sídlit v Haagu, budou moci škody způsobené ruskou agresí na Ukrajině hlásit ukrajinští občané nebo třeba tamní samosprávy.

Nepřistoupily k němu státy, které si ke konfliktu na Ukrajině drží rezervovanou pozici, upozornil český velvyslanec při Radě Evropy Petr Válek."Doufám, že se nám je podaří přesvědčit, že přes jejich privilegovanější vztahy s Ruskem se tato iniciativa týká hlavně obětí konfliktu na Ukrajině, které si zaslouží náhradu škod, které jim byly způsobeny," dodal Válek.

Maďarsko navzdory ruskému vpádu na Ukrajinu nepřerušilo vztahy s Moskvou. Budapešť napadené zemi odmítá poskytovat vojenskou pomoc, a nepovoluje oficiálně ani dalším zemím, aby zbraně pro ukrajinskou armádu převážely pře maďarské území. V úterý vyšlo najevo, že Budapešť zablokovala vyplacení další části vojenské pomoci Evropské unie určené Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur (11,84 miliardy korun).

Petr Pavel dnes na summitu Rady Evropy také upozornil že, zatímco demokratické země soustředí svoji pozornost na Ukrajinu, nesmějí zapomínat na Gruzii nebo Moldavsko, "které pociťují nátlak a zastrašování ze strany Ruska".

Dodal také, že Česko si přeje, aby se co nejdříve členem Rady Evropy stalo Kosovo, jehož vstup do této organizace dlouhodobě blokovalo Srbsko. Bělehrad považuje Kosovo za svoji odštěpeneckou provincii.

Roční rozpočet nového registru škod by měl být asi 7,1 milionu eur (zhruba 166 milionů korun), minimální roční příspěvek by činil 25.000 eur (585.000 korun), maximální 1,2 milionu eur (28 milionů korun). Na Česko by podle předběžných odhadů mělo vycházet zhruba 86.000 eur ročně (zhruba dva miliony korun), uvedlo nedávno české ministerstvo zahraničí. Skutečná výše ale bude záležet na výši dobrovolných příspěvků poskytnutých přidruženými členy Rady Evropy. Částky by měly být stanoveny na první konferenci účastníků ustaveného registru škod začátkem letošního června 2023.