Většina žáků v Praze si dnes roušku do školy vzít nezapomněla

Žáci s rouškami na obličejích stupují 10. září 2020 do budovy Základní školy Josefa Hory v Třešti na Jihlavsku. Ve stejný den v celé republice začala platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov včetně firem. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Naprostá většina žáků a studentů v Praze si dnes nezapomněla vzít do školy roušku, která je kvůli šíření koronaviru podle nařízení ministerstva zdravotnictví od dnešního dne povinná ve společných prostorech škol. Řada škol zavedla nošení roušek již dříve, další s ním počítaly od 14. září, na kdy tuto povinnost už dříve vyhlásili pražští hygienici. Školy mají zásoby roušek, a pokud by ji někdo zapomněl, mohou ji poskytnout zadarmo, případně za poplatek v řádu několika korun. Vyplývá to z odpovědí ředitelů škol, které oslovila ČTK.

"My jsme dávali včera (ve středu) informaci na webové stránky, takže lidé byli informovaní," uvedla ředitelka Základní školy U Roháčových kasáren Jindra Pohořelá. Podle ní dorazily dnes bez roušky do školy asi čtyři děti ze 470. Škola jim pro dnešek dala roušky zadarmo. Pohořelá uvítala, že ministerstvo zdravotnictví o nošení roušek rozhodlo. "Myslím si, že se to ale mohlo udělat i dřív," řekla.

Rozhodnutí nosit roušky uvítal i ředitel Základní školy Vratislavova v Praze 2 Jiří Trunda, podle kterého se na vedení školy obraceli rodiče s protichůdnými požadavky. "Dokud nebylo rozhodnutí shůry a bylo řečeno, že to záleží na řediteli školy, tak to byla mnohem složitější situace. Když bych řekl, že nejsou povinné roušky, tak budou naštvaní ti, co chtějí nosit roušky, a naopak. Takže zaplaťpánbůh, že někdo přijal nějaké jasné rozhodnutí a nesvaluje odpovědnost na někoho jiného," uvedl.

Bez potíží začal dnešní den s rouškami také v Masarykově střední škole chemické v Praze 1. "Všichni přišli s rouškou. Studenti stejně dojíždí městskou hromadnou dopravou, kde ji nosili již dříve, takže jsou už zvyklí, že ji musí mít u sebe," řekl ředitel školy Jiří Zajíček. "Kdyby si ji někdo náhodou zapomněl, tak bychom mu ji poskytli zadarmo, pokud by to nepřerostlo do nějaké obvyklosti," doplnil.

Řada škol v Praze už zavedla nošení roušek od začátku školního roku 1. září, nebo od pondělí 7. září. Například v Masarykově základní škole v pražských Klánovicích se podle ředitele Michala Černého mezitím již rozhodli, že zapomnětlivci budou muset za roušky zaplatit tři koruny. Podle ředitelky ZŠ T. G. Masaryka v pražské Ruzyni Dany Hudečkové přichází od začátku školního roku denně bez roušky zhruba dvě děti, kterým škola dává roušky zdarma. Škola má kolem 400 žáků. Podle Hudečkové se některým dětem nošení roušek sice nelíbí, ale respektují to.

Povinnost nosit roušky na chodbách respektují také studenti Smíchovské střední průmyslové školy v Praze 5, kde vedení zavedlo roušky také už od 1. září. "Když někdo vyjde ze třídy a zapomene na to, tak si to hned uvědomí a běží si pro ni, ale všichni roušku měli," řekl Radko Sáblík. "Kdyby ji někdo výjimečně zapomněl, tak máme nějaké náhradní, ale myslím si, že ji zatím nikdo nezapomněl, protože jsou tady inteligentní a disciplinovaní lidé," dodal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil zavedení povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách od dnešního dne ve středu. Manuál pro fungování škol, který v srpnu připravilo ministerstvo školství s epidemiology, původně počítal s tím, že roušky budou ve společných prostorech škol v celé ČR povinné už od 1. září. Vojtěch pak ale 20. srpna své nařízení změnil a roušky se v manuálu navázaly na takzvaný semafor označující okresy podle rizika nákazy. Podle něj měly být roušky povinné od oranžového, druhého stupně pohotovosti, ve kterém je od 28. srpna Praha. Hygienici v hlavním městě ale nošení roušek ve školách oznámili až minulý pátek, a to od 14. září.

Česko se dnes vrací k nošení roušek v budovách

V celém Česku začne dnes platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, a to i ve firmách, pokud tam nebude možné dodržet rozestupy. Povinnost bude platit i ve společných prostorách škol, ve třídách ale žáci budou moci roušky sejmout. Chránit si ústa a nos bylo do středy nutné při cestách hromadnou dopravou, na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Do Prahy se povinnost nosit roušky v obchodech a nákupních centrech a na poštách vrátila ve středu.

Česká pošta dnes začne pracovat na organizaci rozeslání balíčků s jedním respirátorem a pěti rouškami pro seniory nad 60 let, jak o tom ve středu večer rozhodl kabinet ANO a ČSSD. Postupovat bude podle registru obyvatel a stát to bude zhruba 15 milionů korun, sdělil po jednání vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Návrat k širšímu používání roušek nařídilo ve středu ministerstvo zdravotnictví potom, co v úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem. Dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů.

Roušku nebudou muset mít zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem od dalších. Výjimku mají také osoby pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka. Nově se povinnost bude týkat také vnitřních hromadných akcí bez ohledu na počet účastníků, dosud tomu tak bylo u akcí nad 100 lidí.

Naopak výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře malé děti, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu.

Výjimku dostaly také plavecké bazény. Roušky dále nebudou muset nosit soudci a účastníci soudních řízení, moderátoři, redaktoři a další osoby v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost se nebude vztahovat na snoubence a další lidi při obřadu či řidiče vozidel veřejné dopravy.

Nosit ochranné prostředky nebudou muset ani lidé ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté jazykové kurzy s denní výukou nebo pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v případě, že je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Výjimka bude platit i v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.