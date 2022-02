Většina protiepidemických opatření končí, od března zůstanou asi jen respirátory

Praha - Většina opatření proti šíření koronaviru v Česku během února skončí, od března zůstane jen minimum restrikcí - povinné bude zřejmě už jen nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Záležet ale bude na vývoji epidemie, která v těchto dnech podle odhadů kulminuje. Od čtvrtka se lidé při návštěvě restaurací, kadeřnictví, bazénů, divadel, kin či sportovních utkání už nebudou muset prokazovat covidovými pasy, tedy dokladem o očkování nebo prodělání nákazy. Premiér Petr Fiala (ODS) po dnešním jednání kabinetu oznámil, že postupně se budou také navyšovat počty účastníků hromadných kulturních a sportovních akcí.

Příští týden také skončí plošné testování ve firmách i školách. Ve většině zdravotnických a sociálních zařízeních se budou testovat dál zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní nebo v posledním půl roce neprodělali covid. Od 19. února skončí možnost využívat pracovní karanténu pro zdravotníky či sociální pracovníky v pobytových službách. Do práce v tomto režimu nechodí pozitivně testovaní, ale lidé po rizikovém kontaktu, kteří nemají žádné příznaky a denně se testují.

Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) rozhodla, že od 18. února se zvýší maximální počet účastníků hromadných akcí. Nově bude limit 500 účastníků, pro sedící podle kapacity. Zohlední se velikost prostor, nad 1000 sedících lidí bude možné obsadit polovinu zbývající kapacity. Dosavadní maximální kapacita je 1000 sedících a 100 na ostatních akcích.

"Postupně budeme také navyšovat počty návštěvníků na kulturních, sportovních akcích s výhledem k tomu, že od 1. března bude z omezujících opatření v platnosti jen velmi málo. Prakticky jen nošení respirátorů," prohlásil dnes Fiala. Vláda má podle něj výhled, že další zmírnění epidemie by mohlo nastat od března. Podle některých odborníků je ale zrušení covidových pasů a další rozvolňování předčasné.

Vývoj počtu nakažených a obsazenosti nemocnic podle premiéra odpovídá predikcím odborníků. "Covid začíná intenzivně pronikat mezi seniory," doplnil Válek. Podle něj se ale hygienici více věnují jejich trasování a nakažené seniory vyzval, aby vždy kontaktovali svého lékaře a nezůstávali bez léčby.

Přestože covidové certifikáty nebude od 10. února třeba předkládat při návštěvě akcí a služeb v Česku, budou dál potřeba pro cestování do zahraničí. Od poloviny února se jejich platnost omezuje na devět měsíců od dokončeného očkování a prodloužit je ho možné posilující dávkou. Podle odhadů ministerstva tak platnost certifikátu skončí zhruba 140.000 lidem.

Na příští schůzi Sněmovny začínající v polovině února vláda řekne, kdy má v Česku skončit pandemická pohotovost. Stát by se tak mohlo během března v době, kdy budou uvolněna poslední omezení. V době pandemické pohotovosti může ministerstvo zdravotnictví vydávat plošná protikoronavirová opatření podle pandemického zákona.

Kontroverzní vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření, projedná ve čtvrtek Senát. Jeho výbory se dnes k předloze postavily rozdílně. Zatímco zdravotnický výbor doporučil schválení předlohy, ústavně právní výbor naopak zamítnutí.

Vláda ještě neschválila kompenzace pro podnikatele postižené covidovými restrikcemi. Ministerstvo průmyslu a obchodu s profesními svazy dál řeší podmínky, chce více vyhovět jejich požadavkům. Změní například období, ve kterém se bude srovnávat propad tržeb, a rozšíří náhrady na další odvětví. Místo minulý týden avizovaných zhruba tří miliard korun by měl kabinet na podporu vyčlenit kolem pěti miliard korun. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela by měl konečné podmínky přinést na vládu příští týden. Podpora se má týkat 12.700 až 13.000 podnikatelů, před týdnem Síkela mluvil o 11.000 subjektech. Prodejci na vánočním trzích budou moci čerpat kompenzace z nového programu COVID Adventní trhy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho vypíše do dvou týdnů, uvedl Síkela.

V Česku se od začátku koronavirové epidemie v březnu 2020 laboratorně prokázalo přes 3,3 milionu případů covidu-19. Tempo růstu nákazy výrazně rostlo na podzim 2020, na přelomu roku 2020 a 2021 a loni v březnu. Od začátku loňského prosince čísla klesala, v druhé polovině ledna ale začala výrazně růst, a to v souvislosti se šířením nakažlivější varianty omikron. Opakovaně bylo přes 30.000 potvrzených nákaz denně a již dvakrát přes 50.000 nakažených za den.

Rekordních 57.232 případů přibylo letos 1. února, poté začaly počty klesat. Toto úterý, tedy o týden později, testy prokázaly přes 37.600 nově zjištěných nákaz. Dalších téměř 6700 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně, což byl v mezitýdenním srovnání pokles o třetinu.