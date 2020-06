Většina nakažených v Moravskoslezském kraji je bez příznaků

Ostrava - Většina pozitivně testovaných na covid-19 v Moravskoslezském kraji je bez příznaků, hospitalizovaných je jich 28. Pro případ těžkého průběhu nákazy je v kraji připraveno 186 plicních ventilací. Po zasedání bezpečnostní rady kraje to novinářům řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO), podle kterého zatím nehrozí uzavření Karvinska.

"Problémem jsou lidé, kteří nedodržují karanténu," řekl Vondrák. Kvůli nezodpovědnosti lidí, kteří nejsou v karanténě doma, se tak podle něj nákaza šíří.

"Chtěl bych apelovat na zaměstnavatele těchto lidí, aby kontrolovali, zda tito lidé jsou v karanténě, protože pokud nebudou v karanténě a budou se procházet po okolí, nebo dokonce chodit do restauračních zařízení, tak se nemůžeme dočkat ničeho dobrého," řekl hejtman.

Nárůst počtu případů je podle hejtmana dán plošným testováním na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih na Karvinsku. Někteří lidé ale na testy nechodí. Celkem tam má být otestováno 4300 lidí, zatím bylo odebráno přes 2700 vzorků. Vondrák apeloval na vedení OKD, aby zajistilo, že jejich pracovníci přijdou na testy. Dodal, že statistický vzorek zaměstnanců se bude testovat i na Dole ČSA. Když se ukáže, že počet nakažených je statisticky významný, testovalo by se od příštího týdne plošně i na Dole ČSA. "Bohužel máme problém s tím, že řada pracovníků ze zahraničí, především z Polska, je taky nakažena a odjíždí do Polska. Když jsem se díval, na včerejší (nedělní) přírůstky, tak 174 bylo testovaných v Moravskoslezském kraji lidí, kteří tady žijí ale řádově stovka jsou zahraniční pracovníci," řekl Vondrák. Netýká se to podle něj jen Poláků, ale i pracovníků z Ukrajiny.

Těžba uhlí byla zatím přerušena jen v Dole Darkov. Vondrák řekl, že kraj přerušení těžby v dalších dolech nařídit nemůže. Musí to podle něj posoudit vedení OKD. "Nicméně se domnívám, jestliže počty nakažených se budou vyvíjet tak, jak se vyvíjí, tak stejně ta těžba nebude moci být provozována. Jinými slovy řečeno i možná přirozeně dojde k tomu, že budou muset těžbu zastavit," řekl hejtman. Vyjádření OKD ČTK zjišťuje.

Hejtman připomněl, že dnes ve 24:00 skončí omezení na hranicích s polským Slezským vojvodstvím a bude tam volný pohyb. Polsko si podle něj prošlo extrémní situací týkající se dolů a teď se situace zlepšuje.