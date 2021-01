Většina lidí míní, že Babiš nemá být hlavní tváří očkování

Praha - Většina lidí se domnívá, že premiér Andrej Babiš (ANO) by neměl být hlavní postavou očkování proti koronaviru v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi (ČT). Lidé také chtějí mít možnost vybrat si vakcínu, kterou budou očkováni. Již v sobotu ČT zveřejnila část průzkumu, podle níž v zemi přibylo zastánců očkování.

Babiš na konci prosince oznámil, že na očkování v České republice bude jako koordinátor dohlížet on sám. Podle 60 procent Čechů by ale premiér hlavní postavou vakcinace být neměl. Opačný názor má 22 procent dotázaných. Necelá pětina lidí se pak nedokázala přiklonit ani k jednomu názoru.

Dvě třetiny lidí se domnívají, že by měla existovat možnost vybrat si vakcínu. Pouze 12 procent veřejnosti míní, že taková volba být nemá. V Česku se očkuje vakcínou od firem Pfizer a BioNTech a látkou od společnosti Moderna. Počítá se také s vakcínami od firmy Astra Zeneca, která zatím není pro použití v EU schválena.

Češi se ale rozcházejí v názoru na to, zda by mělo být cestování do zahraničí umožněno pouze naočkovaným lidem. Souhlasí s tím 39 procent dotázaných, proti je 43 procent respondentů.

Očkovat proti nemoci covid-19 by se nyní nechalo 58 procent lidí, a to hlavně kvůli strachu o zdraví nejbližších. Zhruba čtvrtina oslovených by si vakcínu aplikovat nenechala většinou proto, že jí nedůvěřuje. Procento dotázaných už injekci dostalo.

Přístup kabinetu k očkování vnímá podle výsledků průzkumu pozitivně čtvrtina oslovených lidí, naopak negativně ho hodnotí skoro polovina respondentů. Dvě třetiny dotazovaných také uvedly, že se setkaly s dezinformacemi ohledně očkování.

Průzkum se uskutečnil od 16. do 19. ledna, zúčastnilo se ho 1011 lidí.