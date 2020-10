Většina fondů letos prodělala, akciové průměrně čtyři procenta

Praha - Letošní výkonnost většiny podílových fondů byla na konci třetího čtvrtletí v minusu. Akciové fondy vykázaly v průměru ztrátu čtyři procenta, smíšené fondy zaznamenaly poloviční ztrátu. Naopak dluhopisové fondy byly téměř dvě procenta v plusu, ještě více se dařilo peněžním fondům. Vyplývá to z Partners Indexu podílových fondů za září, který má ČTK k dispozici.

"Průměrná cena podílů akciových fondů s širokou diverzifikací klesla v září o 1,3 procenta, což je velice slušný výsledek v porovnání s poklesem amerických trhů o 3,9 procenta nebo propadem ceny akcií střední a východní Evropy o 8,4 procenta. Zářijový pokles tak zastavil vymazávání letošních ztrát a souhrnně jsou akciové fondy letos asi o čtyři procenta níže," řekl ČTK analytik Partners Martin Mašát.

Mnohem hůře jsou na tom speciální strategie, které často mířily do nyní nepopulárních regionů či sektorů a letos jsou dotčené fondy skoro o devět procent níže. "Smolné pololetí zažili investoři především ve fondech směřujících do střední Evropy či do energetických sektorů, kde se letošní ztráty počítají na desítky procent," upozornil Mašát.

Zvýšená nejistota a útěk investorů do bezpečných aktiv tlačily podle něj ceny kvalitních dluhopisů výše. Dluhopisové fondy kvalitních dluhopisů proto vzrostly v září o 0,6 procenta a od počátku roku jsou výše asi o 1,6 procenta. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu se nyní pohybuje pod 0,9 procenta ročně, což je z dlouhodobého pohledu velice nízká hodnota.

Peněžní fondy se letos zhodnotily o 3,32 procenta, doplnil analytik Broker Consulting Lukáš Vokel. Komoditní fondy od začátku roku vykazují pokles o 6,5 procenta. Propad zažily i nemovitostní fondy, které jsou o 8,9 procenta níže. "Rozkolísaná doba na akciových trzích může být nepřítelem jednorázových investorů, kteří hledají pravou chvíli na investování. Řešením může být rozložení investice na několik menších dílů a ty postupně v čase investovat," podotkl,

Rostoucí riziková averze, klesající ceny akcií a překvapivě i propad ceny zlata způsobily, že také smíšené fondy zůstaly v průměru v záporném teritoriu. V září ztratily podle Mašáta asi jedno procento a od počátku roku jsou o 2,3 procenta níže.

Majetek ve fondech kolektivního investování se podle dat Asociace pro kapitálový trh za první pololetí snížil o 11 miliard korun. V loňském roce průměrný český investor vydělal 8,9 procenta. Akciové fondy v průměru vynesly téměř 19 procent, dluhopisové tři procenta, nemovitostní 5,2 procenta, peněžní 1,6 procenta, smíšené 7,5 procenta a fondy fondů 14,8 procenta.