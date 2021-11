Veterináři zmírňují pro drobné chovatele opatření spojená s ptačí chřipkou

Praha - Veterináři zmírňují po jednom dni od vyhlášení mimořádná opatření spojená s ptačí chřipkou. Drobní chovatelé, kteří nemůžou umístit ptáky dovnitř budov, budou moci mít výjimku. Budou moci drůbež nechat po nezbytně nutnou dobu venku, musí ale omezit venkovní prostory, do kterých má drůbež přístup, a snažit se co nejvíc omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Nové znění mimořádných opatření je na úřední desce.

Nezbytné je podle veterinářů také zabránit kontaktu drůbeže s jinými pták například v sousedním chovu. "Upravené znění umožňuje chovatelům chovat drůbež ve venkovních prostorech, nicméně apelujeme na minimalizaci těchto prostor a prevenci před kontaktem s volně žijícími ptáky. Novelizované znění dává každému chovateli možnost přijmout adekvátní a v jeho podmínkách přijatelná opatření," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

O opatřeních dnes s veterináři jednali zástupci Českého svazu chovatelů. Jak informovali, drůbež může být chována venku, ale krmivo a napájení musí být umístěno v budovách, aby se zamezilo přístupu volně žijícího ptactva. "Vodní drůbež nesmí být pouštěna na volné vodní plochy, kde by setkala s volně žijícím ptactvem. Pokud má chovatel možnost venkovní prostor s drůbeží zasíťovat, doporučuje se toto opatření," píšou.

Jinak opatření zůstávají v úterním znění, platí tedy zákaz chovu drůbeže pod širým nebem, musí se umisťovat do budov. Výjimku má chov holubů a běžců, jako jsou pštrosi. Za nedodržení mimořádných veterinárních opatření hrozí až dvoumilionová pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100.000 korun.

Všichni chovatelé drůbeže musí podávat ptákům vodu uvnitř hospodářské budovy, případně pod přístřeškem, který zabrání kontaminaci vody výkaly volně žijících ptáků. Pokud registrovaní chovatelé nebudou mít možnost umístit ptáky do budov, musí o tom neprodleně informovat veterináře, dodal mluvčí.

Podle předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé je ve venkovních výbězích a v ekologickém zemědělství v komerčních chovech zhruba 100.000 nosnic a část chovů vodní drůbeže. Větší chovatelé mají nosnice preventivně uzavřené už od prvních výskytů ptačí chřipky v podzimní vlně. Unie podle ní opatření vítá, obává se dalšího šíření nemoci.

V Evropě přibývá ohnisek ptačí chřipky. V ČR letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Od konce září se v českých chovech potvrdilo pět ohnisek nemoci. Ve většině případů vyšetření prokázalo vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka.