Veterináři: Zhruba polovina psů v Česku nemá čip

Praha - Zhruba polovina z více než dvou milionů psů v Česku nemá čip. Uvedli to na tiskové konferenci zástupci Komory veterinárních lékařů ČR. Podle prezidentky komory Radky Vaňousové stojí čip včetně aplikace mezi 300 a 500 korun. Soukromí veterináři podle ní čipování milionu psů za půl rok kapacitně zvládnou, někteří majitelé zejména starších psů ale podle ní čipy odmítají.

V současnosti musí mít pes čip, pokud s ním majitel cestuje do zahraničí. Podle komory má kolem 700.000 psů cestovní pas, mají tedy čip. Dalším psům přikázala čipy nebo značení tetováním větší města, například Praha. Od příštího roku budou muset ale být všichni psi čipováni při prvním očkování proti vzteklině, tedy mezi třetím a šestým měsícem života. Za staršího psa bez čipu bude od příštího roku hrozit správní řízení s možnou 20tisícovou pokutou, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl potvrzení o očkování proti vzteklině. Výjimku budou mít psi, kteří byli označeni tetováním před červencem 2011.

"Veterináři jsou připravení, teď ten zájem musí přijít ze strany majitelů. Občas se setkáme s reakcemi, kdy to majitelé dopředu odmítají a nechtějí čipovat svého psa. Buď tvrdí, že je zvíře příliš staré, nebo mají obavy ze zdravotních důvodů, mají strach z absesů. To ale čipování nedělá, je to v podstatě podkožní injekce. A pak jsou majitelé, kteří do toho nechtějí investovat," dodala Vaňousová.

Podle novely veterinárního zákona, kterou podepsal předloni prezident, se budou muset povinně čipovat všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině. Podle zastánců bude pro veterinární správu při kontrolách psů jednodušší zjistit, zda pes pochází z tzv. množíren. Kritici ale už dříve upozorňovali na to, že množírny, tedy chovy psů zaměřené na četnou produkci štěňat, budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.

Vláda v tomto týdnu schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde množírny definovala a zakázala je.