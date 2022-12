Veterináři zakázali od středy na celém území ČR venkovní chov drůbeže

Praha - Státní veterinární správa (SVS) zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže, opatření bude platit od středy. Důvodem je rostoucí počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky. Chovatelům drůbeže s výjimkou holubů a běžců, jako jsou pštrosi, veterináři nařídili umístit chované ptáky do budov. Tam, kde to není možné, je třeba maximálně omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. ČTK to dnes sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Stejné opatření bylo naposledy vyhlášeno loni koncem listopadu.

V Česku bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm, uvedla SVS. Poukázala tak na chov ve Frahelži na Jindřichohradecku, kde bylo kvůli nákaze 5. prosince utraceno 15.000 kachen. "Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka," dodala SVS.

Nových ohnisek podle veterinářů přibývá v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v době migrace volně žijících ptáků, upozornila SVS. "Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podle nařízení se také v chovech mohou pohybovat jen lidé, jejichž činnost je pro péči o drůbež zcela nezbytná. Vodu a krmivo musejí všichni včetně chovatelů holubů a běžců podávat uvnitř budovy případně pod přístřeškem, který zabrání kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Před kontaminací se musí chránit i skladované krmivo, stelivo a voda. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možné umístit do budov, o tom musejí neprodleně informovat krajskou veterinární správu.

Ředitel drůbežárny Kosičky považuje za správný zákaz venkovního chovu drůbeže

Ředitel drůbežářského podniku v Kosičkách na Královéhradecku Jan Pozdílek považuje opatření Státní veterinární správy (SVS), jež zakazuje venkovní chov drůbeže, v současné situaci za rozumné. SVS zakázala v ČR od středy venkovní chov drůbeže kvůli rostoucímu počtu ohnisek ptačí chřipky. Jde o nutnou prevenci, řekl dnes ČTK Pozdílek. Farma, která zásobuje trh vejci a patří k významným drůbežářským podnikům v Královéhradeckém kraji, musela chov nosnic loni na jaře kvůli nákaze ptačí chřipkou zlikvidovat. Drůbežárna má z 90 procent chov v halách, tedy z většiny izolovaný od venkovního ptactva.

"Ohniska přibývají, proto je toto preventivní opatření zcela na místě. Naprosto s tím souhlasím. Ptačí chřipka nás před dvěma lety výrazně zasáhla, zažili jsme to na vlastní kůži a žádnému chovateli bych to nepřál zažít. Jakoukoli prevenci v tomto ohledu proto vítám, něco se dělat musí," řekl dnes ČTK Pozdílek.

V Kosičkách bylo v prvních třech dubnových dnech loňského roku utraceno více než 170.000 slepic. Ačkoli byla nákaza zjištěna v jedné hale zhruba u 63.000 mladých slepic, které ještě nesnášely vejce, musely být utraceny i nosnice, u nichž se nemoc neprokázala. V roce 2021 šlo o jednu z největších likvidací drůbeže v jednom chovu při výskytu ptačí chřipky v ČR.