Veteránisté se podvacáté vydali na závod mezi zámky v Českém středohoří

Velké Březno (Ústecko) - Veteránisté se dnes podvacáté vydali na závod mezi zámky v Českém středohoří. Na startu nechyběly historické motocykly, naleštěná předválečná vozidla, velorexy ani dámy v kloboucích a rukavičkách. V závodu nejde o čas, ale o to dojet do cíle a užít si den v obklopení starých vozů.

Fotogalerie

Po dvouleté odmlce se dnes na tradiční akci, jejíž trasa vede mezi zámkem Velké Březno na Ústecku a Ploskovice na Litoměřicku, sjelo třicet veteránů. "Z toho 19 je do roku 1950 a pak je kategorie do roku 1968. Víc aut by se nám k zámku nevešlo," řekl ČTK ředitel závodu Ondřej Přibyl. Stejný počet stál v zámeckém parku také motocyklů. Obdiv sklízela práce jejich majitelů, kteří si na přípravě na závod dali náležitě záležet. "Všichni se už těšili, že se zase sejdou," poznamenal Přibyl.

Na kopcovité trase mají vozy tři stanoviště. "Někteří jsou opravdu staříci, přehřívají se do kopce i z kopce. O příhody na cestě není nouze, proto máme připraveno vždy i odtahové vozidlo," uvedl Přibyl. Do většinou pohodlných sedadel usedli starší pánové a dámy, třicátníci i děti. Řada z nich ve stylovém oblečení.

Nejstarším účastníkem závodu byl Peugeot 172 M, malý rodinný vůz z roku 1928. "Jede závratnou rychlostí 55 kilometrů v hodině. Pokud je naložen plně, což znamená dvě osoby a dvě děti do deseti let, rychlost klesá na 35 kilometrů," řekl ČTK majitel Ondřej Kuba. Na silnice se vydává bez ohledu na to, zda je covid, svítí slunce nebo prší. "Když tyto vozy zleniví, tak z celých čtrnácti koní jim třeba čtyři ubydou," uvedl Kuba, který viděl vůz na fotkách a tak se mu zalíbil, že si ho pořídil. "Za sedm let jsme s ním najezdili 9000 kilometrů, což je při rychlosti, kterou jede, opravdu výkon," podotkl Kuba.

Volkswagen Beetle 1972 obsadila rodina s dvěma malými holčičkami. "Nemají pásy ani sedačky, proto se jim takové cestování líbí. Je to pokaždé hezký rodinný výlet se vším všudy, tedy i se smradem benzinu," řekla ČTK Olga Nebeská, která koníček svého muže vychvalovala. "Nikam se nespěchá," zdůraznila. "Nejvíc jsme jeli z kopce osmdesátikilometrovou rychlostí, a to už jsme se báli," uvedl Jiří Nebeský.

Motocykl Dněpr 1967 se sajdkárou předvedl Jan Mašek. "V sajdkáře mohou jezdit děti už od tří let, takže to byla jasná volba," řekl ČTK majitel motorky vyrobené v Kyjevě. Práce je na historickém stroji stále dost. "Je to tak dvě hodiny v garáži a hodina na silnici," uvedl s tím, že většinu dílů si vyrábí sám. "Mám soustruh, jinak by to nešlo," poznamenal.

Časově a finančně náročný koníček nemůže dělat podle Přibyla každý. "Ale v posledních deseti letech opravdu zažívá velký boom napříč generacemi," řekl. Nejrůznějších srazů veteránů se letos bude v České republice konat mnoho. "A jak je vidět i podle návštěvníků, těší se na takovou podívanou všichni," dodal.