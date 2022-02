Veterán Boček dostal k 99. narozeninám modely spitfiru

Praha - Válečný veterán Emil Boček dostal od Vězeňské služby (VS) ke svým nadcházejícím 99. narozeninám dva modely letounu spitfire, které vyrobili vězni. Poslední žijící český stíhací pilot z britského Královského letectva při dnešním předání daru prozradil, že se spitfirem jednou krátce po startu havaroval. Zavzpomínal také na své kamarády, kteří druhou světovou válku nepřežili.

"Připomínají mi moje mládí, kdy jsem na nich strávil dost času," řekl armádní generál o modelech, jež převzal v pankráckém památníku VS. "Měl jsem havárii. Po startu mně vysadil motor, tak jsem přistál mezi krávy. Náhodou se nic nestalo a přiletěl ke mně Angličan, kterej se se mnou chtěl domluvit, ale my jsme se nebyli s to domluvit, protože koktal," popsal s úsměvem.

ČTK a České televizi řekl, že na dlouhověkost žádný recept nemá a blížící se narozeniny příliš neprožívá. "Zatím pokud chodím a trochu mně to myslí, tak je to dobrý. Já su rád, že chodím a nevadí mi chodit," uvedl veterán, který si postěžoval pouze na zhoršený sluch. "Narozeniny moc neslavím, na to já nejsu," dodal brněnský rodák s tím, že po smrti manželky je už sedm let sám.

Zároveň ale připustil, že u příležitosti svých narozenin očekává návštěvy přátel. "Teď bydlím ve vojenské nemocnici v Brně a tam mám pořád nějaké návštěvy. Je to lepší, když přijdou kamarádi a pokecáme spolu, jak když tam člověk sedí na posteli a kouká doblba," uzavřel.

U gilotiny v pankrácké sekyrárně vzdal Boček při své dnešní návštěvě čest památce 1075 lidí, kteří zde v letech 1943 až 1945 přišli o život.

Modely britského stíhacího letounu Supermarine Spitfire Mk IX pro Bočka vyrobili metodou 3D tisku a následného lepení jednotlivých dílů žáci středního odborného učiliště v plzeňské věznici. Letadlo zhotovili podle dobových fotografií a dostupné technické dokumentace. Práce trvaly zhruba tři měsíce, modely se skládají z více než 250 dílů. Výrobu koordinoval vedoucí tamního školského vzdělávacího střediska Pavel Kalina, který je rovněž válečným veteránem: účastnil se mírových misí UNPROFOR a IFOR.

Boček se narodil 25. února 1923. V roce 1939 ilegálně opustil území protektorátu a vstoupil do československé zahraniční armády. O čtyři roky později absolvoval pilotní výcvik v Kanadě a od října 1944 nastoupil jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva III. třídy. Současný prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil řád nejvyšší třídy.