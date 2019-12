Věstonickou venuši v Olomouci zhlédlo za 12 dní kolem 20.000 lidí

Do Vlastivědného muzea Olomouc (VMO) přivezla 26. listopadu 2019 ozbrojená policejní eskorta originál keramické sošky Věstonické venuše. Cenný artefakt starý téměř 30 tisíc let bude na veřejnosti vystaven po pěti letech, k vidění bude 12 následujících dní ve Vlastivědném muzeu.

Olomouc - Originál nejstarší keramické sošky na světě, Věstonickou venuši, si za 12 dnů přišlo prohlédnout do Vlastivědného muzea v Olomouci odhadem už kolem 20.000 návštěvníků. Obrovský zájem byl především o víkendech, kdy se tvořily před muzeem dlouhé fronty. Na veřejnosti se soška ukázala po pěti letech, výstava v prostorách olomouckého muzea skončila dnes večer. Cenný artefakt starý téměř 30.000 let se znovu vrátí do depozitářů Moravského zemského muzea v Brně, jeho zástupci již avizovali, že několik let opět vystavena nebude.

Venuše byla v Olomouci k vidění od středy 27. prosince. Do pátku tohoto týdne si ji přišlo prohlédnout podle muzea téměř 13.000 lidí, jen minulý víkend prošlo branami muzea kolem 4000 lidí. Tento víkend byl jejich počet podle mluvčího Antonína Valenty minimálně stejný, možná i vyšší. Zástupci muzea očekávají, že konečné číslo překročí 20.000 lidí, přesné údaje budou mít na začátku příštího týdne. "Jako ředitel jsem s návštěvností spokojen, možná to i překročilo naše očekávání. Jiný názor budou asi mít pracovníci na pokladnách, opravdu to byl masakr, zájem byl obrovský," řekl ČTK ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Do Olomouce mířili kvůli sošce lidé všech generací, velká poptávka byla i ze strany škol, pro které byly rezervovány termíny během dopoledne. Podle zástupců muzea přijížděli lidé z celé republiky. Kvůli očekávanému mimořádnému zájmu muzeum prodloužilo otevírací dobu do 20:00. "Myslím, že prodloužení doby byl dobrý nápad," doplnil ředitel muzea.

Do Olomouce sošku dovezli policisté za přísných bezpečnostních podmínek. Umístěna byla po celou dobu výstavy v bezpečnostní schránce s neprůstřelnými skly. Vystavována je podle zástupců Moravského zemského muzea v Brně, které ji má ve svých sbírkách, jen výjimečně. "Věstonická venuše patří jednoznačně k tomu nejcennějšímu, co opatrují české a moravské paměťové instituce. Je vystavována skutečně jen velmi mimořádně. Předpokládáme, že i s ohledem na ochranu tohoto mimořádně vzácného kulturního předmětu zase řadu let vystavena nebude," uvedl generální ředitel muzea Jiří Mitáček.

Zhruba 25.000 až 29.000 let stará soška představuje nejstarší známé použití pálené hlíny, a tedy i možný doklad počátků keramiky. Nalezl ji tým vědců vedený Karlem Absolonem 13. července 1925. Stala se světovou senzací.

Olomoucké Vlastivědné muzeum chystá na konec ledna další archeologický unikát, opukovou hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic, která pochází zřejmě z konce třetího či počátku druhého století před občanským letopočtem. Muzeum využije bezpečnostní opatření z předchozí výstavy Věstonické venuše. Keltská hlava bude do Olomouce přivezena 28. ledna, vystavena bude do 9. února, doplnil Holásek.