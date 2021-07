Veslaři se těší do Tokia a věří v účast ve finálových bojích

Praha - Olympijská výprava veslařů se těší na boje pod pěti kruhy v Tokiu a i přes absenci hlavní medailové naděje posledních let Ondřeje Synka věří v dobré výsledky. Předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek i šéftrenér Jakub Makovička se shodli, že při zajištění finálové účasti lze následně pomýšlet i na boj o cenné kovy.

Do Japonska zamíří v nejbližších dnech sedmička českých reprezentantů, kteří se představí na kanálu v Sea Forest Waterway. Jako první se do země vycházejícího slunce vydají už v neděli členky dvojskifu Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou, pro něž se podařilo zajistit přípravný kemp v dějišti her. Následovat je budou 15. července Jan Cincibuch, Jakub Podrazil (oba dvojskif), Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (oba dvojskif lehkých vah) a skifař Jan Fleissner.

"Jsme hrdí na to, že máme jednu z nejpočetnějších výprav v celém tom olympijském týmu, který bude v Japonsku reprezentovat Českou republiku. Samozřejmě nemáme radost z peripetií, které si prožil Ondra Synek, ale všechny tři dvojskify mají reálnou šanci bojovat o finále. A tam už se pak může stát cokoliv," řekl Šebek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Na jednu stranu jsem realista, takže kdyby byla medaile, je to podle mého obrovský zázrak. Nicméně samotní sportovci musí mít v hlavě, že pro tu medaili jedou, takový by ten přístup měl být. Když se dostane jakákoliv z těch tří našich posádek do finále, je to bomba a úspěch. Každému bych to moc přál. Nejstabilnější výkony za ty poslední roky podával ženský dvojskif," konstatoval Makovička.

Antošová se představí na sportovním svátku planety již potřetí. "Těším se moc, možná právě proto, že to bylo o rok odložené, tak ještě o to víc jsem natěšená. A také zvědavá, jak to celé bude probíhat v souladu s covidovými opatřeními. Osobní ambice? Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon, ale nerada bych byla konkrétní ohledně nějakého umístění," řekla devětadvacetiletá Antošová.