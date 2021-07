Veslaři bez Synka přišli v Tokiu o medailové ambice, sní o finále A

Praha - Bez skifaře Ondřeje Synka a tedy i bez reálných českých medailových ambicí bude v pátek úvodními rozjížďkami zahájen veslařský program na olympijských hrách v Tokiu. Pětinásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista se rozhodl zrušit plánovaný start ze zdravotních důvodů v polovině června a sedmičlenná výprava tak přišla o svou hlavní hvězdu. Největší pozornost bude upřená k Lence Antošové a Kristýně Fleissnerové, které by měly na dvojskifu atakovat postup do finále A.

"Jsem realista, takže kdyby byla medaile, je to podle mého obrovský zázrak. Nicméně samotní sportovci musí mít v hlavě, že pro tu medaili jedou, takový by přístup měl být. Realita je taková, že když se dostane jakákoliv z našich posádek do finále, je to bomba a úspěch. Každému bych to moc přál," uvedl reprezentační trenér Jakub Makovička.

Vedle Antošové s Fleissnerovou budou o účast v závěrečných bojích o medaile usilovat dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek a "klasický" dvojskif Jakub Podrazil, Jiří Cincibuch. Synkův náhradník Jan Fleissner bude spíš jen sbírat zkušenosti.

Ženský dvojskif čeká společně druhá olympiáda, před pěti lety v Riu obsadily Antošová s Fleissnerovou 10. místo. "Rozhodně si ale nepřipouštím žádný tlak. Ambice by samozřejmě měly být vyšší než v Riu, tak uvidíme, jestli je dokážeme naplnit. Já věřím, že ano," řekla Antošová, která na olympijských hrách startovala i v roce 2012, kdy se starší sestrou Jitkou skončily na dvojskifu sedmé. "Určitě bychom se chtěly dostat do finále A," prohlásila Fleissnerová.

Oba dvojskify se do Tokia kvalifikovaly až letos z dodatečné kvalifikace v Lucernu, v Japonsku je tak vlastně čeká druhý vrchol sezony. "O výsledku moc nepřemýšlím. Pojedeme, jak nejlíp umíme, budeme bojovat o každé tempo. Pak se podíváme na výslednou tabuli a uvidíme. Samozřejmě velký sen je postup do finále. Jako vždy tedy bude klíčové semifinále," uvedl osmatřicetiletý Vraštil. jehož čeká již třetí olympijská účast. V Londýně i Riu byl ale členem čtyřky bez kormidelníka lehkých vah, disciplíny, která již letos není součástí regaty pod pěti kruhy.

Pro Podrazila s Cincibuchem byl již samotný postup do Tokia velký úspěch, posádka se totiž dala dohromady až v průběhu sezony poté, co krachl projekt dvojskifu Synka a Podrazila. Nově složený dvojskif ale v Lucernu zvládl klíčový závod a teď se těší na olympijský start. "Byl bych spokojený, kdyby se nám povedl zopakovat výsledek z Ria. Bude pro nás důležité zjistit, jestli jsme udělali dostatečný kus práce a jestli už stačíme těm nejlepším," uvedl Podrazil, jenž před pěti lety startoval na olympiádě společně s Lukášem Helešicem na dvojce bez kormidelníka a skončili sedmí.

Veslaři budou v areálu Sea Forest Waterway bojovat o 14 sad medailí, sedm v mužských a stejný počet v ženských kategoriích. Finálové jízdy jsou na programu od 27. do 30. července. V pátek, první den her, se představí Fleissner a dvojskify Antošová, Fleissnerová a Podrazil, Cincibuch. Vraštil se Šimánkem půjdou poprvé do boje v sobotu.