Veselý, Rosol a Krejčíková v kvalifikaci US Open postoupili

New York - Tenisté Jiří Veselý, Lukáš Rosol a Barbora Krejčíková zvládli úspěšně vstup do kvalifikace grandslamového US Open. V prvním kole naopak v New Yorku skončily Tereza Smitková, která ve vzájemném duelu podlehla Krejčíkové, a Anastasia Zarycká.

Veselý, který by se do hlavní soutěže na US Open rád po roční pauze vrátil, si první ze tří potřebných výher připsal proti Pedru Sousovi z Portugalska. Čtyřiatřicetiletý Rosol, jenž v New Yorku chyběl v předchozích dvou sezonách, zdolal Slovince Blaže Rolu ve třech setech.

Bývalá deblová světová jednička Krejčíková, která ve dvouhře usiluje na US Open o premiérový start, přehrála Smitkovou 6:1, 7:6. Zarycká podlehla Němce Anně-Leně Friedsamové 5:7, 0:6.

Už dříve v New Yorku v 1. kole uspěli Zdeněk Kolář, Denisa Allertová a Tereza Martincová.

Kvalifikace na grandslamový turnaj US Open v New Yorku:

Muži - 1. kolo:

Veselý (ČR) - P. Sousa (Portug.) 6:4, 7:5, Rosol (ČR) - Rola (Slovin.) 7:5, 3:6, 6:1.

Ženy - 1. kolo:

Krejčíková (16-ČR) - Smitková (ČR) 6:1, 7:6 (7:5), Friedsamová (Něm.) - Zarycká (ČR) 7:5, 6:0.