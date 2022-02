Veselý porazil v Dubaji Djokoviče, ten přijde o post jedničky

Guadalajara/Acapulco/Dubaj - Český tenista Jiří Veselý zdolal i podruhé v kariéře Novaka Djokoviče a po výhře 6:4, 7:6 je na turnaji v Dubaji po více než dvou letech v semifinále na okruhu ATP. Marie Bouzková porazila v Guadalajaře ve druhém kole 7:6, 6:2 Luciu Bronzettiovou z Itálie. Čtvrtfinále turnaje WTA Tour si aktuálně 96. hráčka žebříčku zahraje poprvé od září.

Veselý porazil Djokoviče, srbský tenista přijde o post světové jedničky

Český tenista Jiří Veselý zdolal i podruhé v kariéře Novaka Djokoviče a po senzační výhře 6:4, 7:6 je na turnaji v Dubaji po více než dvou letech v semifinále na okruhu ATP. Hvězdný Srb navíc po porážce přijde poprvé od ledna 2020 o místo světové jedničky, v čele žebříčku ho vystřídá Rus Daniil Medveděv.

Osmadvacetiletý Veselý se v Dubaji probojoval do hlavní soutěže z kvalifikace a díky postupu mezi čtyři nejlepší hráče se vrátí do první stovky světového žebříčku. Djokoviče dnes porazil coby 123. hráč pořadí ATP a navázal na první vzájemný duel z roku 2016, v němž Srba senzačně zdolal ve třech setech na antuce v Monte Carlu.

Do utkání s favorizovaným Djokovičem vstoupil Veselý razantně a hned v úvodním gamu soupeři sebral podání. Ve čtvrté hře sice pětinásobný šampion dubajského turnaje vyrovnal, kontrolu nad zápasem ale převzít nedokázal. Český tenista se mohl v celém utkání opřít o servis, nepanikařil a s Djokovičem dokázal držet krok i ve výměnách.

Po dalším brejku už si náskok vzít nenechal a za 48 minut získal úvodní set. Vyrovnaný úvod druhé sady Veselý naklonil opět na svou stranu v sedmém gamu, kdy soupeři znovu sebral podání, za stavu 5:4 ale první příležitost zápas doservírovat nevyužil. Djokovič si vynutil tie-break, do něho ale opět lépe vstoupil český tenista a tentokrát už šanci nepustil. Po dvou hodinách hry proměnil první mečbol a radostí padl na kurt.

"Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím. Je to skvělý šampion," přiznal Veselý otevřeně v rozhovoru na kurtu. Změnu v čele žebříčku ale uvítal. "Myslím, že pro tenis je to skvělé, mít zase jednou novou jedničku. Nastupuje nová generace, to je úžasné," řekl.

Medveděv, který tento týden hraje na turnaji v Acapulcu, stane v čele žebříčku jako první hráč mimo "Velkou čtyřku" od roku 2004. Od té doby první místo drželi pouze Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal nebo Andy Murray. Vítěz loňského US Open a finalista posledních dvou ročníků Australian Open Medveděv na tenisový trůn usedne jako 27. hráč v historii žebříčku.

Bouzková je v Guadalajaře ve čtvrtfinále

Česká tenistka Marie Bouzková porazila v Guadalajaře ve druhém kole 7:6, 6:2 Luciu Bronzettiovou z Itálie. Čtvrtfinále turnaje WTA Tour si aktuálně 96. hráčka žebříčku zahraje poprvé od září.

Příští soupeřkou třiadvacetileté Bouzkové bude buď Polka Magdalena Frechová, nebo Španělka Sara Sorribesová. Do semifinále pražská rodačka postoupila naposledy právě v loňském ročníku turnaje v Guadalajaře.

Nadal je v Acapulcu ve čtvrtfinále, v 35 letech zažívá nejlepší vstup do sezony

Španělský tenista Rafael Nadal postoupil na turnaji v Acapulcu do čtvrtfinále a v 35 letech zažívá nejlepší vstup do sezony v kariéře. Mezi nejlepšími osmi je v mexickém letovisku také Rus Daniil Medveděv, jenž útočí na pozici světové jedničky.

Trojnásobný vítěz turnaje v Acapulcu Nadal porazil v druhém kole 6:0, 6:3 Stefana Kozlova, svého tréninkového partnera ze začátku týdne. O tom, že se jako "lucky loser" dostal do hlavní soutěže, se Američan dozvěděl v pondělí právě v průběhu tréninkového setu s Nadalem. Po výhře na přípravném turnaji v Melbourne a na Australian Open, kde získal rekordní 21. grandslamový titul, si slavný Španěl připsal už dvanácté letošní vítězství. Dosavadní nejlepší start do sezony prožil Nadal v roce 2014, kdy ho po 11 výhrách porazil Švýcar Stan Wawrinka ve finále Australian Open. "Vždycky je důležité vyhrát co nejrychleji, ale nejdůležitější je samotná výhra," uvedl Nadal po vítězství za hodinu a čtvrt v horku a vlhku. "Dnes to bylo ve dvou setech, což je skvělé, a budu se snažit být připraven na zítřejší další těžký zápas," dodal čtvrtý nasazený hráč turnaje, jehož příštím soupeřem bude jiný Američan Tommy Paul. Nadal postupuje vstříc možnému semifinálovému souboji s Medveděvem, kterého zdolal ve finále Australian Open navzdory nepříznivému stavu 0:2 na sety. Turnajová jednička deklasovala 6:1, 6:2 Španěla Pabla Andújara a ve čtvrtfinále se střetne s japonským kvalifikantem Jošihitem Nišiokou. Ruský tenista se může stát poprvé světovou jedničkou, pokud v Acapulcu vyhraje či skončí stejně jako aktuální první muž žebříčku Novak Djokovič na turnaji v Dubaji.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,949.665 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Veselý (ČR) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 7:6 (7:4), Rubljov (2-Rus.) - McDonald (USA) 2:6, 6:3, 6:1, Hurkacz (5-Pol.) - Sinner (4-It.) 6:3, 6:3.

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,632.448 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Sakkariová (6-Řec.) - Gauffová (14-USA) 6:3, 6:3, Kontaveitová (4-Est.) - Džabúrová (8-Tun.) 6:4, 6:1, Ostapenková (15-Lot.) - Muguruzaová (5-Šp.) 6:2, 6:2. Čtyřhra - semifinále: Kuděrmětovová, Mertensová (3-Rus./Belg.) - Hradecká, Mirzaová (ČR/Indie) 6:0, 6:3.

Turnaj mužů v Acapulcu

(tvrdý povrch, dotace 1,678.065 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:2, Tsitsipas (3-Řec.) - Wolf (USA) 6:1, 6:0, Nadal (4-Šp.) - Kozlov (USA) 6:0, 6:3, Norrie (6-Brit.) - Isner (USA) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, Nišioka (Jap.) - Fritz (7-USA) 3:6, 6:4, 6:2, Giron (USA) - Carreňo (8-Šp.) 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), Paul (USA) - Lajovič (Srb.) 7:6 (8:6), 2:6, 7:5.

Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 546.340 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Ramos (2-Šp.) - Taberner (Šp.) 6:2, 7:6 (7:4), Monteiro (Braz.) - Delbonis (3-Arg.) 3:6, 6:4, 6:1.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Bouzková (ČR) - Bronzettiová (It.) 7:6 (7:2), 6:2, Kalinská (Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 0:6, 6:4, Schmiedlová (SR) - Potapovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:5), Wang Čchiang (Čína) - Tanová (Fr.) 6:4, 6:2.