Veselého v úvodních dvouhrách doplní Forejtek, nebo Lehečka

Zenica (Bosna a Hercegovina) - Z dvojice Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka vzejde dvojka českých tenistů pro sobotní dvouhry Davisova poháru v Bosně a Hercegovině. Jedničkou výběru kapitána Jaroslava Navrátila pro víkendové utkání v hale v Zenici je Jiří Veselý. Pořadí zápasů určí páteční polední los.

Osmnáctiletý Forejtek přiletěl do Bosny a Hercegoviny povzbuzen titulem v juniorce na US Open a jako lídr juniorského žebříčku ITF. O rok mladší Lehečka už má za sebou jednu daviscupovou zkušenost z únorového duelu s Nizozemskem.

"Překvapilo mě, jak se Lehečka i Forejtek po příletu z New Yorku rychle srovnali s posunem a jsou v pohodě. Oba tady hrají velice dobře," řekl Navrátil v telefonickém rozhovoru ČTK. "Rozhodnu se o dvojce mezi nimi."

Výběr kapitánovi usnadnil zdravotní stav dalších dvou mladíků. Tomáš Macháč měl žaludeční problémy a den tréninku vynechal. Šestnáctiletý Dalibor Svrčina si udělal lehký výron kotníku. "Hrál slušně, ale pro utkání je mimo," uvedl Navrátil.

Jasnou jedničkou je v posledních letech Veselý. Aktuálně 131. hráč světa hrál po US Open ještě challenger na antuce a na tvrdý povrch v Zenici si chvilku zvykal. "Dva dny to bylo trápení, protože to je pomalý a skáče to hodně nahoru. Ve středu už hrál Jirka lépe a ráno to bylo výborné, takže si myslím, že to je dobrý," věří Navrátil.

Nedělní program zahájí čtyřhra a na české straně se asi objeví Veselý s Lehečkou. "Hráli spolu letos dva turnaje a jsou sehraní," zmínil Navrátil challengery v Liberci a Prostějově. Na Hané se Veselý s Lehečkou dostali do finále. Teoretickou variantou může být vítězný pár juniorské čtyřhry ve Wimbledonu Forejtek, Lehečka.

Domácím v sestavě překvapivě chybí očekávaná jednička Damir Džumhur. "Jsme proto i s mladými mírnými favority," uvedl Navrátil. Na straně soupeře očekává ve dvouhrách Mirzu Bašiče a nejspíše Tomislava Brkiče. "Bez Džumhura nemají co ztratit a půjdou do toho. Musíme se ale soustředit na sebe," řekl Navrátil.