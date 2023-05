Verstappen vyhrál v Monaku a udržel neporazitelnost Red Bullu v sezoně F1

Monte Carlo - Obhájce titulu Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Monaka formule 1 a upevnil si vedení ve světovém šampionátu. Nizozemský jezdec si připsal čtvrté vítězství v ročníku a Red Bull díky němu ovládl i šestý závod sezony.

Dvojnásobný mistr světa zvítězil s náskokem 28 sekund před jednačtyřicetiletým španělským veteránem Fernandem Alonsem z Aston Martinu, který si po čtyřech třetích místech a čtvrté příčce dojel pro nejlepší výsledek v sezoně.

"Nakonec jsme neměli šanci, Max jel příliš dobře. Pak to ještě zkomplikoval déšť a jsem upřímně překvapený, že dneska nedošlo k žádné nehodě a nemusel vyjet safety car. Všichni odvedli dobrou práci," řekl po závodě Alonso.

Třetí byl Esteban Ocon z Alpine, který se na stupně vítězů dostal teprve potřetí v kariéře. V roce 2021 zvítězil v Maďarsku, o rok dřív byl šestadvacetiletý Francouz druhý ve Velké ceně Saúdské Arábie.

"Vyšlo nám všechno, na co jsme tady šáhli. Dokonce i když jsme zajeli pro nové gumy, tak to bylo ve správnou chvíli," uvedl Ocon. "Ale já si to teď především užívám, protože dlouho jsem na pódiu nebyl. Tak snad je to první z mnoha," dodal.

Verstappen odstartoval z pole position a dlouho to vypadalo na další bezproblémové vítězství. Jenže v 51. kole začalo pršet a pětadvacetiletý Nizozemec musel o triumf ještě trochu zabojovat.

Díky náskoku mu větším nebezpečím než soupeři byla mokrá trať, ale i přes několik kontaktů s bariérami dokázal Verstappen zvítězit. Pomohl mu i dvojnásobný mistr světa Alonso, který kvůli špatné volbě pneumatik musel do boxů dvakrát během pár kol.

"Když máte takhle velký náskok, tak na to sice nemusíte tolik šlapat, ale zase nechcete o vedení přijít. Takže to nebyla úplně jednoduchá situace," řekl Verstappen. "Navíc než se gumy zahřály, tak to neuvěřitelně klouzalo," dodal.

Verstappen si připsal 39. triumf v kariéře a v průběžném pořadí navýšil náskok před týmovým kolegou Sergiem Pérezem na 39 bodů. Druhý pilot Red Bullu dnes dojel na 16. místě a nebodoval.

Výsledky Velké ceny Monaka formule 1

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:48:51,980, 2. Alonso (Šp./Aston Martin) -27,921, 3. Ocon (Fr./Alpine) -36,990, 4. Hamilton -39,062, 5. Russell (oba Brit./Mercedes) -56,284, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:01,890.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 23 závodů): 1. Verstappen 144, 2. Pérez (Mex./Red Bull) 105, 3. Alonso 93, 4. Hamilton 69, 5. Russell 50, 6. Sainz (Šp./Ferrari) 48.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 249, 2. Aston Martin 120, 3. Mercedes 119, 4. Ferrari 90, 5. Alpine 35, 6. McLaren 17, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 6, 9. AlphaTauri 2, 10. Williams 1.