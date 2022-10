Verstappen vyhrál Grand Prix Japonska a po zmatcích v cíli slaví druhý titul

Suzuka (Japonsko) - Max Verstappen z Red Bullu vyhrál deštěm ovlivněnou a zkrácenou Velkou cenu Japonska formule 1 a po zmatcích v cíli a dodatečném trestu pro původně druhého Charlese Leclerca je dvojnásobným mistrem světa. Pilot Ferrari Leclerc si v závěrečné šikaně zkrátil při souboji se Sergiem Pérezem trať, dostal proto pětisekundovou penalizaci a propadl se na třetí místo.

"Je to neuvěřitelné. Když jsem protnul cíl, vůbec jsem nečekal, že by k tomu došlo. Co k tomu říct? Vyhrát titul před lidmi z Hondy a japonskými fanoušky je prostě úžasné," řekl do televizních kamer Verstappen, jenž neměl původně o potvrzené korunovaci ponětí.

Díky tomu, že vedení závodu i přes zkrácení závodu udělilo jezdcům plný počet bodů, má Verstappen v čele nedostižný náskok 113 bodů před týmovým kolegou Pérezem. Leclerc je s odstupem dalšího bodu třetí. Redukované body se podle Mezinárodní automobilové federace FIA udělují v případě, že se závod nemůže dojet do cíle.

Pětadvacetiletý Verstappen dnes na okruhu v Suzuce vyhrál 12. závod v sezoně a celkově dvaatřicátý v kariéře F1. Titul obhájil jako jedenáctý pilot v historii, minimálně dva tituly má 17 jezdců.

Rodák z Hasseltu je třetím, jenž prožil korunovaci čtyři závody před koncem sezony. Předtím se to vedle Sebastiana Vettela (2011) povedlo Michaelu Schumacherovi (2001, 2004). Lépe si vedli jen Nigel Mansell, který v roce 1992 triumfoval pět závodů před koncem, a rekordman Schumacher to před dvaceti lety zvládl ještě o jednu GP dříve.

"Gratuluji Maxovi k druhému titulu. Byla to jen otázka času a čekal jsem, že k tomu dojde. Poslední závody využijeme k tomu, abychom se jako tým zlepšili do další sezony," uvedl Leclerc.

Závod v Japonsku se uskutečnil po tříleté pauze kvůli pandemii koronaviru. Vítěz kvalifikace Verstappen odstartoval na mokré trati hůře než Leclerc, přesto po souboji v první zatáčce udržel vedení. V úvodním kole skončil po havárii čtvrtý Carlos Sainz z Ferrari, kvůli technickým potížím nepokračoval Alexander Albon z Williamsu. Na trať vyjel zpomalovací vůz a závod byl po pár minutách přerušen.

Na poslední místo spadl Pierre Gasly z Alpha Tauri, který kvůli nárazu do reklamního panelu zajel do boxu. Po návratu málem narazil do vyprošťovacího jeřábu. Přestože si Francouz na rozhodnutí vedení závodu s ostatními piloty stěžoval, byl vyšetřován kvůli vysoké rychlosti při červených vlajkách. Jezdci připomínali také nehodu Julese Bianchiho z roku 2014, kdy Francouz při deštivé GP Japonska do vyprošťovacího traktoru narazil a následkům zranění hlavy později podlehl.

Závod byl po dvou hodinách restartován v 9:25 SELČ a jel se do vypršení časového limitu v 10:05. Po restartu udržel vedení Verstappen před Leclercem.

V dramatickém závěru se na Leclerca dotáhl Pérez. Monacký pilot se bránil až poslední šikany, kdy vyjel mimo trať. "Měl jsem už totálně zničené pneumatiky," vysvětlil Leclerc. Přestože protnul cíl jako druhý, dostal za zkrácení tratě pětivteřinový trest. A ten definitivně stvrdil úspěšnou obhajobu Verstappenova titulu.

"S Charlesem to bylo trochu hektické, ale byly to pěkné souboje. Na konci jsem se snažil ještě zaútočit, ale on vyjel mimo trať. Penalizace je oprávněná," řekl Pérez. "To, že Max vyhrál titul, je skvělé pro něj i pro Hondu. Je to pro nás všechny velký den," dodal mexický pilot Red Bullu.

Sezona pokračuje Velkou cenou USA 23. října.

Pořadí Velké ceny Japonska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 3:01:44,004, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -27,066, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -31,763, 4. Ocon (Fr./Alpine) -39,685, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -40,326, 6. Vettel (Něm./Aston Martin) -46,358, 7. Alonso (Šp./Alpine) -46,369, 8. Russell (Brit./Mercedes) -47,661, 9. Latifi (Kan./Williams) -1:10,143, 10. Norris (Brit./McLaren) -1:10,782. Nejrychlejší kolo: Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo). Průběžné pořadí MS (po 18 z 22 závodů): 1. Verstappen 366 b., 2. Pérez 253, 3. Leclerc 252, 4. Russell 207, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 202, 6. Hamilton 180, 7. Norris 101, 8. Ocon 78, 9. Alonso 65, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 619, 2. Ferrari 454, 3. Mercedes 387, 4. McLaren 143, 5. Alpine 130, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 45, 8. Alpha Tauri a Haas po 34, 10. Williams 8.